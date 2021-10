Cancún, 16 de octubre.- Comercios de Cancún olvidan las medidas sanitarias a menos de 15 días de que el municipio y toda la zona norte de Quintana Roo entraran al semáforo verde.

La Dirección de Comercio en la Vía Pública del municipio de Benito Juárez reportó sanciones a 12 comerciantes desde que la demarcación avanzó en el semáforo epidemiológico estatal.

Israel García Lorenzo, titular de la dependencia, señaló que la mayoría de las sanciones son por incumplir las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19.

“En lo que llevamos de octubre tenemos 70 actas de verificación, que no necesariamente significan sanciones, pero hemos impuesto 12 multas, ya sea por no acatar los lineamientos sanitarios o por no respetar el Reglamento de Comercio en la Vía Pública, aunque la mayor parte es por no respetar las disposiciones sanitarias”.

Señaló que en los recorridos que los inspectores de la dependencia realizan, han encontrado vendedores ambulantes o semifijos que no usan cubrebocas, por no aplicar un distanciamiento apropiado entre ellos o no tener algún producto para lavarse las manos, entre otras disposiciones.

También están aquellos comerciantes que no acatan lo establecido por la Dirección de Comercio en la Vía Pública, como no respetar los lugares asignados para ejercer sus labores, que excedan las dimensiones autorizadas o que realicen un giro distinto al cual fueron autorizados.

El funcionario indicó que se han encontrado casos en los que se detectan personas que realizan el comercio en la vía pública sin permiso, pero en estos son remitidos a las instalaciones de la Dirección para que realicen el trámite pertinente.

Las multas que la dependencia aplica a cada vendedor sancionado van desde cuatro a 50 UMA, lo que equivale 358 a 441 pesos.

Acerca de los tianguistas, García Lorenzo comentó dijo que prácticamente no se les ha sancionado por violar los lineamientos sanitarios que se les han impuesto para operar.

Reconoció que esto se debe, en parte, porque las organizaciones han colaborado en ello, pero también porque fue el gremio más afectado durante los primeros meses de la pandemia.