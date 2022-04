Cancún, 14 de abril 2022.- Con la participación de más de 3 mil 500 personas, pertenecientes a las dependencias municipales, estatales y federales, así como de grupos voluntarios y hospitales, se desarrolla un operativo de prevención que contempla recorridos en puntos turísticos para evitar accidentes y reforzar las medidas de seguridad

En un comunicado, la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc) dio a conocer que, en este periodo vacacional de Semana Santa, alrededor de 3 mil 500 elementos de los tres órdenes de gobierno vigilarán playas, lagunas, zonas arqueológicas y lugares más concurridos para salvaguardar la integridad de los vacacionistas locales, nacionales y extranjeros en este periodo de Semana Santa.

En los periodos vacacionales se incrementa el número de accidentes, debido a la gran afluencia de vehículos en las carreteras federales y estatales, así como a visitantes y turistas en playas, balnearios, sitios arqueológicos y turísticos del Estado.

Este año, el periodo vacacional de Semana Santa comprende del 8 al 24 de abril, por lo que la Coeproc en conjunto con las diferentes dependencias de los tres órdenes de gobierno y los grupos voluntarios, aplicará el Programa Especial de Semana Santa 2022, que incluye estrategias y acciones para realizar recorridos en los puntos turísticos con el fin de evitar accidentes y reforzar las medidas de seguridad.

De acuerdo con información a la que se tuvo acceso, se tendrá la participación activa de poco más de 3 mil 500 personas, pertenecientes a las dependencias municipales, estatales y federales, así como de grupos voluntarios y hospitales, quienes brindarán el apoyo necesario en caso de presentarse alguna situación de emergencia durante los recorridos en los puntos de mayor afluencia de personas, con el soporte de 530 vehículos, entre pipas, ambulancias, patrullas, motocicletas, camionetas pick up, ambulancias marinas, lanchas y motos acuáticas.

La Coeproc recomendó a las personas que viajen, revisar que el vehículo este en buen estado, que lleven las herramientas necesarias (gato, cruceta y llanta de refacción), así como un botiquín de primeros auxilios, que no manejen cansados, de noche, desvelado o después de haber ingerido bebidas alcohólicas.

Además, es importante respetar las indicaciones establecidas por las autoridades, establecimientos o servicios que utiliza, si va a la playa use bloqueador solar, así como no exponerse al sol por mucho tiempo, no hay que quitarle la vista a niños o niñas y personas adultas mayores, no los dejen solos, así como evitar nadar en lugares no vigilados como ríos y vados.

Asimismo, la Coeproc exhorta al sector empresarial de servicios diversos al turismo, a adoptar todas las medidas técnicas de prevención contra incendios y posibles incidentes relacionados con el manejo de gases, así como el de seguir profesionalizando la gestión integral de riesgo.

En el operático de Semana Santa participaran personal de Protección Civil del Estado, de la dirección municipal, de la policía estatal y municipal, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, bomberos, cruz roja, rescate, SEDETUR, turismo municipal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, INAH, entre otros. (Infoqroo)