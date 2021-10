Cancún, 15 de octubre.- Sergio León Cervantes, presidente de la Coparmex Quintana Roo, recalcó que el sector empresarial está en contra de la reforma eléctrica que promueve el Ejecutivo Federal, pues promueve el monopolio y hace a un lado el uso de las energías limpias, a pesar de que resultan más económicas.

El dirigente señaló que los 68 centros empresariales del país tienen una postura en la que cuestionan tres puntos: pretender que la Comisión Federal de Electricidad tenga todo el control, lo que lleva a un monopolio dentro del estado; prometen bajar las tarifas, pero de nada sirve si será subsidiado, y no está previsto trabajar paralelamente con energías alternativas.

“Es necesario combatir el problema no con subsidios, si no con profesionalismo y competencia a través de empresas que puedan dar el servicio que beneficien a la economía familiar. Hoy la CFE no se da abasto para atender las necesidades del país y le cuesta producir un kilovatio 600 pesos, cuando se podría hacer en 400 a través de energías limpias”, añadió.

También cuestionó la política emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador de distorsionar la realidad, y pone como ejemplo, el caso de las cadenas Oxxo al decir que paga menos por la luz, pero no menciona las millonarias inversiones que realiza con apuesta al futuro por energías limpias.

En entrevista, dijo que enviaron carta a todos los diputados para recibir iniciativas que promuevan la participación de ciudadanos expertos, que se invite a la academia para lograr una ley favorable y no una que termine siendo un monopolio, que al final será más costoso.

León Cervantes calificó la medida impulsada por el Ejecutivo Federal de retrógrada y preocupante al estar en contra de las energías limpias, sobre todo porque México es un país de muchas bellezas naturales, que atrae a millones de turistas, pero que estarán siendo contaminadas.

“Debemos dar una imagen de que estamos a la par con el desarrollo responsable y dejar de continuar empleando combustóleo y carbón para generar electricidad, que resulta caro y contaminante”, recalcó. (Infoqroo)