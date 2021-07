Cancún, 8 de julio.- Roberto Rubio, presidente de la Asociación de Transportadoras Turísticas A.C. (Amtranstur), calificó de arbitraria y fuera de la ley, la detención de unidades de la agrupación, y tan es así, que el propio gobernador Carlos Joaquín González al enterarse del caso ordenó suspender el operativo.

El dirigente expresó que ayer empezaron a recibir mensajes y amenazas de parte del Sindicato de Taxistas de Tulum de que habría detenciones de camionetas federales y así sucedió, pues inspectores del Instituto de Movilidad de Quintana Roo comenzaron a detener unidades.

“No traían identificación alguna de Inmoveqroo y pedían la licencia, póliza de seguro y orden de servicio, cosa que no deben de hacer. Esta información se la enviamos al gobernador, que de inmediato dio instrucciones de suspender ese operativo y sostuvieron una reunión con Arturo Contreras Castillo, secretario de Gobierno”, añadió.

Entrevistado por Radio Fórmula, expresó que hubo dos camionetas detenidas, las cuales están solicitando su liberación sin costo, pues la detención fue ilegal, pues de acuerdo con la ley, el operativo debe ser en conjunto con las autoridades correspondientes, en este caso la Guardia Nacional, lo que no se hizo.

El dirigente advirtió que, si los sindicatos de taxistas continúan con esa presión para que se detenga ilegalmente a los socios de la Amtranstur, van a hacer lo mismo e ingresaran a la Guardia Nacional la solicitud para la detención de los taxistas que tengan placas estatales que estén fuera de su jurisdicción.

“No buscamos pelear con los sindicatos de taxistas, pero no nos vamos a dejar y haremos que se aplique la ley con ellos. Vemos a gente de Tulum, Playa del Carmen, Cancún, Puerto Morelos en zonas arqueológicas cuando no pueden hacerlo”, añadió.

El dirigente insistió en que no buscan un enfrentamiento, incluso no debería ser, pues hay mucho turismo, no se dan abasto, pues por la pandemia se dieron de baja más de dos mil unidades, de modo que hay bastante demanda, que se puede compartir, pero si nos atacan, nos vamos a defender. (Infoqroo)