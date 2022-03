“Si no nos prevenimos, nosotras vamos a perder más” , con estas palabras una usuaria en redes sociales alertó sobre un presunto intento de asalto que vivió una compañera cuando se encontraba circulando sobre las calles de Cancún.

Durante la tarde del miércoles la usuaria de Facebook compartió la historia “que le pasó a una chica” cuando viajaba en plena avenida de la López Portillo y Kabah.

La afectada relató que previo a subir su historia, lo pensó mucho, debido a las posibles críticas y a la exposición de su persona, por tal motivo fue otra usuaria que decidió compartir los hechos, reservando de esta manera su identidad.

La publicación indica que el pasado viernes 4 de marzo, la chica en compañía de su madre acudieron a la tienda Farmacias del Ahorro por medicamentos, ubicada en la esquina de la avenida antes mencionada y fue cuando regresaban a su domicilio que fueron víctimas de un intento de asalto.

Esto provocó que frenara de inmediato marcha del vehículo, pues se enfocó en su madre la cual no paraba de gritar.

“Cuando giré a verla estaba llena de vidrios en toda la piel, me preocupé y empecé a temblar por que ella tiene azúcar, pensé en bajarme pero mi mamá gritando me dijo muévete tal vez es una trampa ” .

Entre la adrenalina y el estrés la mujer siguió avanzando; justo al dar la vuelta comenta que logró divisar a dos sujetos que estaban ahí parados.