El sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo” cumple hoy 50 años en medio de una de las peores crisis de su historia por la falta de liderazgo de sus dirigentes, la incursión de plataformas de servicio como UBER y sobre todo por la mala imagen en la sociedad por las agresiones a operadores y usuarios, entre ellos turistas.

Diferentes sectores, tanto políticos como ciudadanos, advirtieron que las agresiones y ataques que realizan los taxistas de Cancún en contra de choferes de la plataforma de transporte, Uber afectan la imagen del destino turístico a nivel nacional e internacional.

Al respecto, el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), en Cancún, Sergio González Rubiera, considera que el gremio taxista se acostumbró a trabajar bajo sus propias reglas y lineamientos, así como sus códigos y que todo eso quedó en evidencia con la postura agresiva en torno al tema de las plataformas de servicio.

“Es una pena el sindicato, porque no son siquiera los operadores, son sus líderes, que no quiere perder sus cuotas, económicas y de poder político. Demuestran que no están abiertos a la competencia, al diálogo”, expresó.

Puntualizó que los operadores pagan elevadas cuotas sin que se tenga transparencia en sus manejos y que eso es precisamente lo que temen, perder sus privilegios, el control político en los gobiernos.

“Eso es lo que no quieren perder, su fuerza”, añadió.

Se recuerdan los festejos de taxistas de la mano del PRI

Hasta hace unos años, el gremio taxista de Cancún festejaba en grande la fundación del sindicato “Andrés Quintana Roo”, uno de los más poderosos de Quintana Roo e incluso los gobernadores, alcaldes y políticos, todos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), asistían a la sede sindical donde se organizaban grandes eventos.

Los últimos grandes eventos se dieron en la administración del gobernador Roberto Borge Angulo pero se fueron diluyendo en la gestión de Carlos Joaquín González, que si bien fue priísta en su origen político, llegó al cargo con una alianza de los Partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Finalmente, conforme el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ganó espacios, la dirigencia taxista se fue inclinando hacia allá.

González Rubiera considera que los ataques y amenazas de los taxistas de Cancún no sólo afectan a los turistas ni a la imagen de la ciudad, sino a toda la ciudadanía, que pide que Uber preste su servicio en la entidad.

Manifestó que espera que los dirigentes comprendan que la población, los turistas, piden un mejor servicio, independientemente de la empresa que lo proporcione y que los ataques sólo manchan la imagen de la ciudad y ponen en una situación de enfrentamiento a la sociedad.

El servicio de taxis en Quintana Roo se desarrolla bajo un esquema de sindicatos que monopolizaron al sector en prácticamente todos los municipios sobre todo en las principales ciudades turísticas como Cancún.

El más fuerte, por número de operadores y unidades, es el de Cancún, el Sindicato “Andrés Quintana Roo” que cuenta con por lo menos 12,000 vehículos en circulación.

Su actual secretario general, Heriberto Núñez Cauich, cumplió en febrero pasado, dos años al frente de la agrupación, que cuenta con más de ocho mil concesionarios y casi 10 mil socios operadores.

En un mensaje de redes sociales, el líder de los taxistas considera que el reto es seguir mejorando la calidad en el servicio y en el trato hacía el usuario, pues uno de los principales compromisos es brindar un servicio “de calidad y con calidez”,

Núñez Cauich, considera importante que la ciudadanía haga llegar sus inquietudes al gremio, “porque de esa manera podemos sancionar a los choferes que cometan irregularidades, porque el sindicato es como una familia, de todos los hijos, no falta alguno que sea travieso, pero a ese hay que corregirlo”.

Mientras tanto, el festejo por el medio siglo del Sindicato “Andrés Quintana Roo” prácticamente pasó desapercibido, con apenas una serie de actividades deportivas.

El “músculo” lo mostró a finales del año pasado y a principios del actual con una serie de manifestaciones de bloqueos a las principales vialidades no sólo de Cancún sino de la entidad para desafiar a las autoridades, locales, municipales e incluso federales en torno a la resolución legal que permite en este momento ya, la operación de la plataforma UBER en Benito Juárez.

La situación se mantiene tensa porque la escalada de violencia llega a las agresiones contra operadores de la plataforma, así como turistas, generando mala imagen del destino a nivel internacional.