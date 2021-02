Cancún 4 de febrero.- La secretaria de Turismo en Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, desmintió la existencia, o venta de pruebas falsas de coronavirus en el Aeropuerto Internacional de Cancún, pues no hay denuncia formal alguna en torno a estos casos, ni sobre posibles detenidos.

Explicó que han hecho verificaciones con los laboratorios que aplican la prueba de anticuerpos, en una cifra de alrededor de 16 mil diarias y que son aplicadas en la terminal aérea en función de los vuelos que salen hacia Estados Unidos u otros países que requieren este documento a los pasajeros.

“Recordemos que el aeropuerto hizo una licitación para el laboratorio asignado para la aplicación de tales pruebas y este fue el laboratorio “Limet”, que opera con un módulo en cada terminal aérea dentro del territorio estatal y este mismo modulo aplica las muestras y da el resultado”, refirió.

Agregó que hasta hoy no tienen pruebas de la existencia de pruebas falsas.

La titular de turismo recordó que en ese mismo sentido la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en Quintana Roo, desmintió la declaración de presuntos detenidos y existencia de la venta de pruebas falsas.

Finalmente, recordó que las pruebas de anticuerpos ya no pueden ser emitidas por un médico, pues llevan un código QR, para ser escaneadas por las aerolíneas, las cuales no permitirían a un pasajero abordar la aeronave si su prueba no lleva ese código.