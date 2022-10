Cancún, 6 de octubre 2022.- Destinos, hoteles y spa’s del Caribe Mexicano destacaron en la lista de ganadores de la 35 edición de los premios Reader’s Choice Awards de la revista Condé Nast Traveler, publicación internacional especializada en turismo de lujo y estilo de vida.

Estos galardones que reconocen a lo más exclusivo de la industria turística son elegidos por viajeros, huéspedes y lectores. En este año, cerca de 250 mil personas participaron en la encuesta, en la que eligieron a más de dos decenas de propiedades y algunos destinos del Caribe Mexicano.

En la categoría de Islas de Norteamérica, fueron seleccionadas en primero, segundo y quinto lugares, Holbox, Isla Mujeres y Cozumel, respectivamente.

De la categoría mejores resorts del mundo, en el lugar 41 se encuentra el hotel Conrad Tulum Riviera Maya, el cual abrió sus puertas a principios de este año; mientras que de los 48 mejores spas del mundo se encuentra en el puesto 22, Le Blanc Spa Resort Cancun.

En la lista de los mejores 20 resorts del mundo en el este de México fueron seleccionadas 19 propiedades ubicadas en Costa Mujeres, Cancún, Puerto Morelos, Riviera Maya, Tulum y Bacalar principalmente, lo que evidencia la amplia infraestructura hotelera que existe a lo largo del Caribe Mexicano, así como su inigualable hospitalidad.

Holbox resultó ser la preferida como mejor Isla de Norteamérica, seguida por Isla Mujeres, Cabo Bretón, Canadá; Vancouver, Canadá, y Cozumel.

En el top 20 de Resorts en el Este de México, en primero quedó Conrad Tulum Riviera Maya; en segundo, Étereo, Auberge Resorts Collection; tercero, Habitas Tulum; cuarto, Habitas Bacalar; quinto, Palmaïa- The House of AïA, Playa del Carmen; sexto, SLS Cancún; séptimo, The Ritz-Carlton Cancún; octavo, Chablé Maroma; noveno, Nizuc Resort & Spa, y décimo, Andaz Mayakoba Resort Riviera Maya. (Infoqroo)