Cancún, 7 de octubre.- Personal del Grupo Especial de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género, adscritos a la Policía Quintana Roo en Benito Juárez, brindaron ayuda a dos menores de edad que encontraron trabajando en calles de Cancún.

El hecho ocurrió en la supermanzana 219, avenida Kabah con Leona Vicario, cuando oficiales del Geavi atendieron un reporte de dos infantes solos, aparentemente laborando en la vía pública.

Al hacer contacto con el informante, dijo que dos menores se dedicaban a limpiar los parabrisas de los carros, y se habían escondido en un establecimiento cercano.

Los menores de 10 y 12 años de edad, respectivamente, dijeron que no tienen papá, que su mamá, originaria de Tabasco, no estaba en su casa y no era la primera vez que salían a limpiar parabrisas.

Los infantes fueron conducidos a su domicilio, donde se corroboró que no había nadie, y al no localizar a la madre, fueron resguardados y puestos a disposición del DIF municipal, para brindarles la asistencia social y protección, para salvaguardar su integridad. (Infoqroo)