Cancún, 2 Septiembre.- La diputada local panista, Kira Iris San, consideró que tiene la capacidad para tomar las riendas de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado (Jugocopo), cargo al que también aspira su correligionario, el diputado Eduardo Martínez.

“Me gustaría muchísimo sacar adelante el rezago legislativo que tenemos, necesitamos trabajar con todos los poderes para un cambio en unidad y buscando el mayor beneficio para la ciudadanía, la pandemia ya nos ha quitado muncho tiempo”, dijo para el noticiero Capital.

Sobre el diputado Eduardo Martínez, dijo que es una persona experimentada en la Gran Comisión (ahora la Jugocopo) por lo que el presidente del PAN tendrá que reflexionar al respecto.

“Hay talento en el partido, es una decisión que tendrá que tomarse con mucha reflexión, estamos atentos a la decisión”, dijo confiada la legisladora.

Sobre el presidente saliente, Gustavo Miranda, dijo que le duele al congreso que no hayan cuentas claras y transparencia, y “sabemos de ciertas partidas aplicadas para la compra de diversos servicios, la ciudadanía está cansada de no saber dónde está su dinero, hay que tener cuentas claras, hasta ahora no tenemos un estado de cuenta, no me ha llegado a mí”, dijo.

El poder Legislativo de Quintana Roo vivió una transición con la desaparecida Gran Comisión y la creación de la Jugocopo, cuya presidencia se han alternado Morena, el Partido Verde Ecologista y ahora el PAN. (Infoqroo)