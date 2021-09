Cancún, 21 de septiembre.- El diputado federal por MORENA, Alberto Batún opinó que la inseguridad, como el robo a la Casa de los Abuelos en plena luz del día, en el que sustrajeron 300 mil pesos para el pago de la nómina, respondió que tenemos que volver a los valores, porque se le ha dado espacio a la delincuencia, derivado también por el COVID y la falta de empleo.

Recalcó que hay que endurecer las leyes, para que el que la haga la pague y lo piense dos veces, eso buscará en el Congreso que aumenten las penas y castigos, porque de alguna manera hay que evitar que esa problemática siga creciendo

En cuanto a su punto de vista del trabajo de Mara Lezama, ya que estuvo presente en su tercer informe de Gobierno, dijo que presentó muy buenas cuentas, con un municipio transparente, un gobierno cercano a la gente, desde que comenzó se ven más calles, pavimento y obras que tienen contenta a la población.

Alberto Batún concluyó al destacar que la problemática de los recursos es un tema generado por la pandemia, ya que hay municipios que no han podido maniobrar, por lo que hay que darle tiempo al tiempo, ya que no es culpa de los ayuntamientos, que no pueden hacer magia.