Cancún, 15 de marzo 2022.- Humberto Aldana Navarro, dirigente local de Morena, dijo que las encuestas los ponen al frente, y aunque señaló que no están confiados, sí seguros de que van a ganar la gubernatura y apoderarse también del Congreso del Estado para consolidar la cuarta transformación en el Estado.

Luego de señalar que concluyeron con la designación de los candidatos que irán a puestos de elección, insistió en que ya es hora que se consolide la cuarta transformación, lo cual hará favorecerá atender todos los temas pendientes.

Según el dirigente, van a impulsar desde el Congreso, la reducción de los salarios de los funcionarios con la finalidad de que los recursos se distribuyen de mejor manera.

A los partidos aliados de Morena, dijo que se les pide que se integren a la cuarta transformación, que promueve no mentir, no traicionar y no robar.

Entrevistado por Maya Noticias, expresó que tienen hasta el día 20 para conformar la lista de plurinominales y para ello verificarán bien los perfiles para designar aquellos que estén comprometidos con la causa.

A la pregunta de qué harán ahora diferente, si se la han pasado peleando dentro de la coalición, respondió que buscarán llegar a buenos acuerdos en el Congreso y que los planteamientos que se hagan sean de acuerdo con las propuestas alineadas a la cuarta transformación.

A menos de un mes de comenzar la campaña, en la que las encuestas ponen a Morena como favorito, dijo que eso los tiene motivados más no confiados, pues el exceso de confianza no tiene cabida.

“Primero hay que desarrollar todo el esquema de la campaña, procurando que lo que se proponga sea congruente”, añadió, tras abundar que los candidatos de Morena estarán en las calles para escuchar a la ciudadanía. (Infoqroo)