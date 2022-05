Cancún, 13 de mayo 2022.- La disputa por el pasaje en el aeropuerto internacional de Cancún y que provocó un nuevo, violento enfrentamiento, lejos de resolverse, adquiere niveles de mayor gravedad, alertó el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, capítulo Cancún, Sergio González Rubiera.

En entrevista, recordó que si bien esta situación no es nueva, que desde hace 10 años la viene denunciando, últimamente las cosas se están saliendo de control, con diferentes grupos, peleando, el pasaje.

Sostuvo que las personas que participan en estos incidentes graves, no merecen siquiera atender al turismo que llega de diferentes partes del mundo y peor tampoco se comportan como personas civilizadas.

“Son unos salvajes, unos cavernícolas, que lo que merecen es estar tras las rejas. Es vergonzoso, es absurdo también y no se entiende que no intervenga por una parte ni Asur y por otra parte ni la autoridad Federal. Asur al parecer no tiene personal suficiente o el personal de seguridad no está capacitado o son amedrentados y prefieren no intervenir ni meter manos en el asunto”, criticó en declaraciones a la prensa.

En la charla con los medios, manifestó que la atención migratoria y el tema del transporte siguen siendo los grandes “talones de Aquiles“, del principal punto de entrada del turismo internacional a México, que en el primer caso ya se tiene un avance importante pero que en el segundo la situación ya es preocupante por el riesgo de que se registre una escalada de violencia.

De acuerdo con videos que se dieron a conocer anoche en redes sociales, se registró un enfrentamiento a golpes entre personas que buscan que el turismo contrate servicio de taxi en las terminales de llegada del aeropuerto.

No es el primer incidente de este tipo pero si son cada vez más frecuentes por lo que González Rubiera insistió en su llamado a las autoridades para que pongan orden y dejen de estar “ausentes”.

“Es increíble que no haya autoridad, que el gobierno no exista, ni la Guardia Nacional, ni la Marina, nadie hace nada. ¿Por qué no meten orden?, porque a lo mejor están coludidos, a lo mejor los propios oficiales de la Guardia Nacional tienen camionetas allí”, dejó entrever.

“Seamos realistas, en este momento el aeropuerto de Cancún es un desastre, un territorio sin ley”, concluyó. (Infoqroo)