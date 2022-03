Cancún, 07 de marzo de 2022.- The Dolphin Company, el operador de parques más grande de América Latina y la empresa número uno de delfines en el mundo, recibió tres premios durante la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Especialistas en Animales Marinos (IMATA), por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo en Estados Unidos en la ciudad de Chicago del 27 de febrero al 04 de marzo.

IMATA fue creada a principios de los años 70’s con el objetivo de fomentar la comunicación, el profesionalismo y la cooperación entre quienes sirven a la ciencia de los mamíferos marinos, a través de capacitación, investigación, crianza, conservación y educación.

Desde hace 50 años, IMATA celebra una conferencia anual que reúne entre 350 y 450 profesionales y estudiantes dedicados a los mamíferos marinos, para intercambiar experiencias, conocimiento y reconocer a aquellas instituciones que sobresalen por sus sistemas excepcionales para capacitar a los especialistas y el arte del condicionamiento bajo refuerzo positivo que reciben las especies bajo su cuidado.

Este año, durante la conferencia de celebración de los 50 años de IMATA, The Dolphin Company recibió 3 premios: primer lugar en la categoría de Educación y Conservación por la presentación: “Rescate y rehabilitación de fauna marina silvestre en Mar del Plata, Argentina. Nuestro compromiso como especialistas“; segundo lugar en la categoría de Educación y Conservación por la presentación: “El departamento corporativo de Educación Ambiental de The Dolphin Company a través de una pandemia: desafíos y nuevas oportunidades” “Presentador por primera vez“ para Paula Lomán, Coordinadora de Educación Ambiental de The Dolphin Company

“Con nuestra participación en la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Especialistas en Animales Marinos, demostramos nuestro firme compromiso de contribuir y promover la protección del medio ambiente a través de la educación y nuestras acciones de cuidado animal, no solo con las especies que viven bajo nuestro cuidado en los diversos hábitats de The Dolphin Company, sino con aquellas que se encuentran en la vida silvestre“, comentó Edgar Urbina, Director de Especialistas en Mamíferos Marinos y Educación Ambiental de The Dolphin Company.

Durante más de 20 años, The Dolphin Company ha participado activamente en las conferencias anuales de IMATA, siendo anfitrión en dos ocasiones y obteniendo más de 21 reconocimientos en diversas categorías, entre las que sobresalen: Capacitación, Educación, Atención Médica y Conservación, entre otras.