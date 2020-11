Cancún, 18 de noviembre.— La presidenta municipal Mara Elena Lezama Espinosa dijo hoy que esta semana ha sido complicada por la manifestación legítima del pasado lunes 9, que acabó con disparos de la Policía Municipal y la violenta del pasado domingo.

El lunes tuve oportunidad de hablar con las mujeres sobre la manifestación, sin perder de vista el feminicidio de Alexis y el dolor de muchas mamás, hablamos de las manifestaciones, en las que se pueda alzar la voz y exigí que se llegue al final de las investigaciones para dar con el o los responsables y que se deslinden responsabilidades, enfatizó.

En entrevista para el noticiero matutino Origen, indicó que el lunes pasado se actuó con cautela para evitar un incidente mayor.

“Teníamos información de que querían entrar a la zona hotelera, estaban a punto de entrar a instalaciones estratégicas, pero se le dio seguimiento puntual al recorrido, no quisimos caer en provocaciones para no generar caos y que resultara en algo mayor. Se actuó con mucha inteligencia con la logística”, aseguró.

“Luego vino lo del domingo. Seguimos la investigación de acuerdo con los videos que tenemos. Es importante decir que no se vale que un reclamo legítimo se aproveche y hagan daño al turismo de Cancún, fueron (los delincuentes) personas que querían dañar y lastimar, estamos trabajando con la Fiscalía para llegar al fondo de lo que sucedió”, expresó.

Nos vamos a coordinar con los gobiernos Federal y del Estado para que se lleven al cabo las investigaciones y se deslinden responsabilidades sobre los hechos del domingo, porque si algo reclaman estas mujeres es la impunidad y no lo podemos permitir, afirmó.

Asimismo, aseguró que para combatir la violencia hacia las mujeres se trabaja en la prevención del delito, con programas para llegar a la raíz del problema.

“Esta situación de violencia no la podemos permitir, tenemos que dar herramientas para terminarla, no debe haber violencia en el hogar, hay que hacer entender a las mujeres, niñas, adolescentes… que quien ama no lastima”, manifestó.

Informó que su gobierno trabaja en un apartado específico de violencia sexual y de género. Además, se trabaja de manera transversal con todas las secretarías, con cursos para que las mujeres logren independencia económica, pues muchas viven lastimadas y no saben cómo pedir ayuda o dónde.

En el tema de prevención del delito, también destacó las obras de mantenimiento que se realizan en parques públicos, en pavimentación, banquetas, alumbrado, drenaje, para que la mujer camine por lugares seguros, como las calles 102, 103, 105, colonia Hidalgo y otras zonas que se limpiaron, se retiró maleza y se instaló iluminación.

Sobre la abogada Flor Ruiz Cosío, nueva Secretaria General, quien sustituirá a Issac Jaanix, quien renunció luego de la agresión de la policía en la manifestación de Cancún, dijo que es una mujer muy preparada, que ama a Cancún y será la segunda en ocupar el cargo en la historia de Cancún.

Sobre quién ocupará el cargo de Seguridad Pública, indicó que trabajan con la Federación para que venga una persona de la Ciudad de México, de la Secretaría de Marina. En tanto, otra mujer (María Tee Medina) estará a cargo del despacho.