Cancún, 5 de octubre.- Más allá de las marcas y los récords que pueda establecer, lo importante son las memorias que uno se lleva y además, recaudar fondos para ayudar a la gente, expresó Jonas Deichmann, “El Forrest Gump” alemán a su llegada a la zona hotelera de Cancún.

“”Ya reunimos más de 30 mil dólares para esta causa, otorgar bicicletas a los niños de África, para que puedan ir a la escuela porque la educación es el futuro. Hoy es un día especial. El récord no me importa, lo que me interesa son las memorias, la gente que te encuentras en las aventuras”, reconoció.

El atleta alemán cerró esta su travesía, que comenzó en la ciudad de Tijuana, en la frontera norte de México, con una ceremonia especial en el mirador de Playa Delfines, en la zona hotelera.

Durante su espectacular bienvenida, el triatleta de 34 años de edad, se puso el típico sombrero charro y recibió playeras de los equipos profesionales de fútbol de la ciudad.

En el marco de la recepción, conversó con la presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinoza con quien intercambió puntos de vista sobre la manera en que ayudará a los africanos, gracias a la recaudación de fondos que hizo para otorgarles bicicletas y puedan asistir a la escuela.

De acuerdo con información que se proporcionó, el donativo se entregará a la World Bycicle Relief.

“Lo recibimos con los brazos abiertos. Esto que ha hecho, esta fortaleza, 120 maratones ha recorrido en 370 días. Hay que decirle siempre sí al deporte. Bienvenido a Cancún”, le dijo Lezama Espinoza.

Una gran cantidad de aficionados, integrantes de diversos clubes de atletismo, prensa nacional y extranjera, le ofrecieron una cálida bienvenida y atestiguaron el final de su hazaña, que inició el pasado 26 de septiembre en Munich, Alemania. Nadó 500 kilómetros en el mar. Cruzó Asia y Europa en bicicleta, y a trote desde el 10 de junio en Tijuana, Baja California.

Un total de 120 días corriendo por el país, hasta consumar su travesía en Playa Delfines.

De acuerdo con datos aportados por gente que lo acompaña en su recorrido, Deichmann esperará tres semanas para iniciar en Portugal un recorrido de cuatro mil kilómetros rumbo a Alemania. (Infoqroo)