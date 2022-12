El conducir distraído por el teléfono celular desplazó al alcohol, como la principal causa de los accidentes de tránsito, los cuales aumentaron al reanudarse las actividades post pandemia, según dijo María Isabel Martínez García, coordinadora de socorros de la Cruz Roja, delegación Cancún.

Durante la pandemia, recordó, fueron épocas de lo más difícil porque atendieron todos los auxilios de la ciudadanía, además de la covid-19, incluso la Cruz Roja fue una de las instituciones que más servicios ofreció.

Al hacer un balance de 2020 a 2021, mencionó que ofrecieron cerca de tres mil servicios de la covid-19.

Ya en este 2022, al reanudarse las actividades normales se incrementan en la Cruz Roja los demás servicios al haber más accidentes.

Entrevistada por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, dijo que los servicios que más ofrecen es atención de enfermedades y accidentes vehiculares, el cual se incrementó mucho este año, siendo ya no el consumo de alcohol el número uno la causa de los accidentes.

“Nos dimos cuenta que el principal motivo de accidentes es por el uso del celular, mientras manejamos. La gente no escucha a la ambulancia, muchas veces no ceden el paso porque no prestan atención a lo que hay a su alrededor, pues están enviando mensajes y a veces ni siquiera se fijan en que el semáforo cambió de color”, señaló.