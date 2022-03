Cancún, 7 de marzo 2022.- Más de dos mil trabajadores de la cadena Walmart en el estado, realizaron hoy una manifestación, en la que denunciaron abusos y malos tratos laborales por parte de la empresa.

A las 13 horas, empleados de la cadena Walmart: Superama, Sams’ Club y Bodega Aurrerá se manifestaron en las diferentes tiendas del estado debido a que la empresa no les cumple con sus derechos laborales, y tal y como está señalado en la Reforma Laboral, exigieron hacer valer su libertad sindical, para lo cual buscan el respaldo del Sindicato de la CROC.

Los delegados de las más de 15 tiendas que operan en Quintana Roo, denunciaron que la empresa aún no paga a los trabajadores los respectivos bonos anuales, los cuales varían de acuerdo con lo que se haya vendido.

Además, abundaron, le cobran a cada trabajador la comida, que según ellos a veces está echada a perder, no reciben apoyo para el transporte público y son maltratados por sus respectivos jefes.

Como la empresa se niega a llegar a un acuerdo, a pesar de existir un contrato colectivo de trabajo, indicaron que por eso decidieron manifestar su inconformidad en todas las tiendas del Estado, y para lo ello tienen el respaldado de su sindicato.

Los delegados dijeron que, alzaron la voz por los miles de empleados afectados, que no abandonaron sus trabajos, y sólo se unieron aquellos que estaban fuera del horario laboral, pero advirtieron que de no llegar a un acuerdo y no recibir respuesta, habrá un mayor paro. (Infoqroo)