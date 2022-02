Cancún, 23 de febrero 2022.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, CCE Iván Ferrat, al salir de la asamblea mensual, en conocido hotel, informó que estuvo con ellos José Alberto Ovando, quien como representante del gobierno estatal, les dio pormenores de la obra del tren Maya, la renovación del boulevard Colosio, el puente lagunar, el anillo donde está el aeropuerto en el que se hace mucho tráfico, entre otros trabajos.

Agregó que Ovando también les habló de otros proyectos que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad, como la movilidad y el crecimiento de turistas en los próximos dos años, al igual que estuvo el director del instituto Municipal de Planeación, INPLAM, Carlos DÍAZ Carbajal, quien les comentó lo que han hecho en lo que va de esta administración y lo planeado a corto y mediano plazo

Entre los temas se dijo lo correspondiente al crecimiento regulado, la ciclo pista, la ciclovía, un área del puente lagunar y todas estas necesidades y cerraron con la Universidad Lasalle, que hace seis meses les ofreció una investigación gratuita al CCE, con varios temas; “nosotros en el CCE decidimos que sea sobre las necesidades básicas de infraestructura en el municipio.

Iván agregó que en Cancún tenemos un crecimiento de dos dígitos y esto habla de mayor apoyo al sector salud, al educativo y a la infraestructura de drenaje, lo que significa que hay que invertir en infraestructura a diez años para no tener déficit de servicios, porque crece muy rápido la ciudad, porque somos el número uno de personas que vienen buscando trabajo y mejores condiciones de vida.

Precisó que lo que impacta es el número de cuartos que se hacen cada año, porque Cancún tiene 45 mil nuevos habitantes cada año y las estrategias requieren ordenamiento para no cargar zonas de habitantes y carencia de escuelas, en eso hay que trabajar al igual que en salud, ya que tenemos punto 9 camas por habitantes por eso hay que apuntalar l salud, la educación y el drenaje, sobre todo en zonas irregulares que no están municipalizadas y en las estadísticas no se toman en cuenta.

Iván declaró que este año se van a construir 15 mil cuartos de hotel, cada uno genera dos fuentes de empleo directo y dos indirectas, que a final de cuentas genera 140 mil nuevos trabajadores, para los que hay que apuntalar la infraestructura, porque en el 2030 recibiremos 30 millones de turistas al año