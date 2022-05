El candidato por la coalición “Va por Quintana Roo” dijo que será un legislador presente y tendrá una Casa de Gestión Social en el Distrito 4 para atender a los ciudadanos.

Cancún, 1 de mayo de 2022.- “En Cancún ya no merecemos más ‘diputados fantasmas’ que nunca volvieron a pararse en estas colonias, ni gobiernos municipales que se han olvidado del corazón de Cancún, de las familias que hacen latir y funcionar nuestra ciudad”, afirmó Rubén Treviño, candidato por el Distrito 4 de la coalición “Va por Quintana Roo”.

El abanderado de la coalición PRD-PAN-CONFIANZA subrayó que su trabajo en la próxima Legislatura local será muy cercano a la ciudadanía, por lo que en sus propuestas incluye instalar una oficina de gestión social en el Distrito 4.

“Porque de eso se trata, de dar soluciones y no de ser parte del problema. Si su voto nos favorece, después del 5 de junio regresaré a las colonias y seré un diputado presente en mi distrito, no como otros ‘diputados fantasma’ que nunca volvieron”, expresó a los habitantes de la Región 235.

Durante su recorrido casa por casa, Rubén Treviño señaló que el mayor reclamo que le han hecho durante sus recorridos por las colonias, es que en campañas anteriores les tocaron la puerta para pedirles el voto, pero los diputados ya no regresaron.

“Les aseguro que Rubén Treviño no será así. Me educaron para ser una persona que cumple sus compromisos, por ello he trabajado de manera muy cercana a la población y así seguiré. Una de mis propuestas es contar con una oficina de gestión social que tendrá las puertas abiertas para atenderlos”, agregó.

Dijo que a través de esta representación las las familias podrán reportar los servicios públicos deficientes “y nos encargaremos que haya una respuesta en 24 horas por parte de la instancia correspondiente, derivado también de mi propuesta ‘Más y mejores servicios públicos garantizados por ley”.

Rubén Treviño puntualizó que sus objetivos serán mejorar los servicios públicos, la economía de las familias, la seguridad, la salud, el medio ambiente y lo más importante servir a los ciudadanos.