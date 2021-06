CANCÚN.– En una entrevista la candidata Mara Lezama, dijo sentirse satisfecha con el trabajo realizado en la campaña y en su gestión como presidenta del municipio Benito Juárez y ofreció cumplir la palabra empeñada. Destacó los planes para Tajamar, el proyecto D-Cancún, el impulso a la obra pública y el desarrollo de Bonfil, entre otros.

Luego tantos recorridos, de hablar con la gente, de escuchar sus demandas, ¿Cómo podrías definir el cierre de la campaña?.

Mara Lezama (ML):La verdad estoy sumamente contenta, muy agradecida con las muestras de afecto, muy agradecida por esas palabras de muchas mujeres que me dicen, no te dejes sigue adelante , no hagas caso de las injurias y de las mentiras, tenemos esta confianza y abrazamos la esperanza, hemos trabajado mucho Erika, hemos puesto los cimientos de una transformación que le urgía a una ciudad extraordinaria pero que necesita hablar de la ciudad que viene de los próximos 50 años de Cancún, que necesita acortar estas distancias, esta brecha histórica de desigualdad y te puedo decir que hacemos un cierre con mucha esperanza, con mucho cariño, a decir que siempre sigamos creciendo pero con prosperidad.

Las frases “el Cancún que viene” y “el Cancún de los próximos 50 años” han sido escuchadas por cientos de cancunenses y de ciudadanos, ¿realmente qué significan?

Mara Lezama (ML): Justamente que el día de hoy, en estos momentos en este 2021, se escribe la historia de los próximos 50 años de Cancún, hace 51 años se empezó a escribir la historia de lo que fue el Cancún en sus orígenes, en sus inicios, este Cancún que creció a dos dígitos y una ciudad que ha sido el proyecto turístico más exitoso hablando pero también creció con flagelos, entonces en este momento de la historia seremos protagonistas de ese Cancún que viene por eso hablo de los proyectos en pro de una modernización, en pro de no solo rehabilitar el Boulevard Colosio y hacer un arrollo vehicular sino modernizar el camellón, mirar también hacia lo que vemos una agenda 20, 30, a poner los ductos para el gas natural, a hacer banquetas, ciclo pistas, no es nada mas hacer un arrollo vehicular insisto sino una modernización total, o cuando hablamos del centro de la ciudad y hablamos del teatro que durante mucho años fue un elefante blanco a consecuencia de gobiernos corruptos y ahí se quedo y hoy será una realidad para esas generaciones que hoy tienen la oportunidad de vivir en este 2021 y lo que viene y poder tener un recinto aquí en el centro en donde pueda ser un lugar al que los turistas vengan y disfruten pero sobre todo para que disfruten de obras, de puestas en escena, en la plena av. Tulum y muchos lugares emblemáticos, esta derrama que llega nuestro destino turístico sea una derrama que también genere prosperidad y bienestar en muchos hogares, y hablar también de inversiones en muchos lugares en donde se necesita deporte adaptado, en donde se necesita una arena de box, en donde se necesita rebosamiento de béisbol, necesitamos lugares en donde sea convivencia y por eso en este proyecto viene el rebosamiento y modernización del malecón Tajamar, en donde nosotros vamos a tocar puertas cuantas veces sea necesario y estos lugares que es un éxito ciudadano, de un lugar emblemático en donde puedan convivir todas las personas, ese es el objetivo en construir esta historia con prosperidad compartida.

¿Cuáles fueron los compromisos más importantes asumidos con los distintos sectores de la sociedad?

Mara Lezama (ML): Yo soy una luchadora social, tengo 30 años escuchando a la gente, 30 años de caminar las calles y de ser la voz de muchas mujeres y esa voz tiene que traducir lo que he escuchado en política públicas y son parte de que hemos hecho porque se han puesto los cimientos, llegamos a un municipio donde había desorden, no había reglamentos , no había digitalización, entonces es consolidar lo que ya hemos cimbrado, seguir desdoblando para poder seguir avanzando esta transformación, de tres créditos que llevábamos ya solamente dos porque uno lo pudimos pagar en el momento más difícil de la historia y ahora estos compromisos son cosas que quizá la gente había pedido y por alguna situación no se había podido concluir en este 2020 pero concluimos otros que se van a desdoblar en la continuidad, como el refugio para mujeres que no existía y que vamos a hacer o la casa hogar para niños, niñas y jóvenes adolescentes en estado de vulnerabilidad en donde le damos herramientas para que salgan a poder abrazar una vida feliz y puedan trazar una historia de éxito que les habían arrebatado y ahí en esa casa de asistencia se les da la herramienta para que insisto puedan tener días de éxito y estos compromisos que están basados en el buen gobierno, en el crecimiento pero de manera sostenible es la creación de un centro de empoderamiento para el adulto mayor, tienen ganas de sentirse útiles, de aprender , no siempre para su manutención , para distraerse y conocer más gente, es un espacio de felicidad para empoderar a los adultos mayores y que no existía, también un espacio para mascotas en parques públicos que serán una realidad, la habilitación y rehabilitación de desayunadores escolares, vuelvo al tema, no podemos decir a donde vamos sino sabemos donde estamos, necesitamos dar apoyo a estos pequeños para que puedan tener este desayuno y no exista este pretexto que no ir a la escuela porque no tienen que llevarse a al boca.

Una consolidación de esta brigada para poner un alto a la violencia de género, luchar y poner un alto a este flagelo que nos causa tanto dolor, hemos avanzado mucho, ya tenemos un refugio, tenemos punto morado, seguimos en el reforzamiento del grupo GEAVI pero hay que seguir en esta cruzada de la mano de los tres ordenes de gobierno.

También es importante hablar de la ruta hacia el arte, aquí es una ruta donde habrán talentos cancunenses en todas las disciplinas, tenemos que presumir todos los talentos que tenemos, tenemos que acercar el arte a las colonias, a los jóvenes, creo que el deporte son las herramientas para alejar a los niños y jóvenes de la delincuencia.

Los jóvenes, las empresarias, las mujeres, los ciudadanos exigen cuentas claras, honestidad y también el cumplimiento de la palabra comprometida, ¿Qué pueden esperar de ti en caso de que el voto te favorezca?

Mara Lezama (ML): Nadie dijo que iba a ser fácil y nadie dijo que iba a ver piedras en el camino, que iban a ver voces, que lastiman y que mienten, ha estado esta guerra sucia y la gente sabe quien soy, seré una luchadora social hasta que mi corazón deje de latir y pueden estar seguros que seguiré trabajando, seguiré siendo su voz hoy y siempre.

¿Cómo te sientes en este momento, crees haber hecho lo necesario en la campaña, y en tu gestión como presidenta, como para que continúes en la silla de la presidencia municipal?

Mara Lezama (ML):Sí claro, primero que nada soy mujer y creo en las mujeres, yo si te puedo decir que trabajo 24/7, mis papas me enseñaron que nunca te vayas a dormir dejando pendientes y sobre todo nunca te vayas a dormir sabiendo que pudiste ayudar a alguien, iniciamos en este combate a la corrupción pero no ha sido fácil, ha sido una guerra que pareciera interminable en donde hay que trabajar todos los días y hay que quitar la arrogancia del poder en donde estos intereses que han beneficiado a unos cuantos y que no puedes permitir porque si queremos hablar de esa historia de los próximos 50 años de Cancún tenemos que terminar con estos flagelos que nos han hecho tanto daño, hemos iniciado con este proceso de transformación, hay que seguir trabajando como nunca antes.

Ya no se tendrán más momentos de convencimiento, tampoco de petición del voto, entonces, ¿Cuál sería tu último mensaje para los cancunenses?.

Mara Lezama (ML):Decirles a las y los cancunenses que este 6 de junio salgamos a votar, con alegría, abracemos la esperanza, abracemos la la transformación ,abracemos la oportunidad de escribir juntos esta historia de los próximos 50 años de Cancún, para ello hay que ver cimentos, yo soy Mara Lezama, sigo siendo esa mujer que has conocido siempre que ha sido tu voz, y seré una luchadora social hasta que mi corazón deje de latir, así que te pido este 6 de junio que votes por MORENA, que votes por Mara Lezama y que hagamos juntos la transformación de esta ciudad maravillosa.

Por último, la candidata señaló que su trabajo ha consolidando un proceso de cambio que en el que se han visto resultados y que lejos de ser interrumpido, debe continuar fortaleciéndose para ampliar los beneficios de la Cuarta Transformación impulsada en nuestro país y en Cancún. (24horasqroo)