Llevar una agenda clara, saber cuál es el rumbo que se le quiere dar al estado y emprender las acciones hacia ese objetivo es de gran importancia para María Fernanda González Baeza, candidata a diputada de Movimiento Ciudadano (MC) por el distrito V.

La candidata al distrito V informó que la agenda contiene 17 objetivos en las esferas económicas, social y ambiental, todas interrelacionadas para llevar a la humanidad hacia mejores condiciones de vida y un mejor cuidado del planeta.

A pesar de que Cancún es un lugar turístico, en el que constantemente se ven visitantes de otros estados y de otros países, el bienestar no llega a todos y uno de los aspectos más afectados es la alimentación.

“En mis recorridos veo con tristeza que muchos niños están tomando bebidas carbonatadas con mucha azúcar, comen botanas que están saturadas de sal, desde muy temprano, al mediodía y en la noche, pocas veces he visto a alguien comiendo de forma saludable y ese es otro tipo de hambre, el no saber cómo se debe comer, no tener acceso a alimentos de calidad, no tener el dinero suficiente para una alimentación balanceada. Tenemos mucho trabajo por hacer”, reconoció la candidata por el distrito V.