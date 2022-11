Cancún, 11 de noviembre 2022.- Dar a conocer parte de esa historia, muchas veces desconocidas de los atletas, de todo los sacrificios que tienen que hacer para lograr sus metas, es una parte por lo que Marifer Ibáñez decidió incursionar como periodista deportiva, una pasión ahora recompensada por la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos (Femecrode).

Galardonada en un evento realizado en la ciudad de México, junto con representantes de asociaciones de otros estados, la oriunda de Nuevo León, manifestó estar agradecida por este premio, y el hecho de ser de las pocas mujeres que están en esta agrupación.

“Es un honor y orgullo poder representar a las demás voces femeninas, a las demás mujeres, que también pican piedra en busca de tener este lugar. En representación de ella recibimos este premio”, indicó.

Tras enviar un saludo a Cancún y sus deseos de conocer pronto este destino y a sus compañeros cronistas deportivos, Marifer abundó que esta distinción es también por las deportistas que están en las canchas, en los estadios compitiendo día a día, “también es por ellas, un agradecimiento”.

Como buena regia es una aficionada del fútbol, deporte que cuando era niña deseó participar de manera organizada, pero la falta de alguna liga femenil le impidió ese deseo, pero decidió entonces estar detrás del micrófono, de una cámara narrando las vivencias que se dan en las canchas.

“Al no haber una liga femenil de fútbol tomé la decisión de venirme para este lado, para el de los micrófonos. Me encanta poder contarle a la gente lo que sucede en la cancha, en un torneo de tenis, como en el que estuve hace poco en Guadalajara”, expresó.

“Todo eso me llena mucho porque es poder contar la historia, no sólo de las mujeres también de los hombres. De relatar esa historia de los atletas, que a lo mejor muchas veces no se sabe, de todo lo que viven o lo que sufren para poder llegar a donde están, es por eso que estoy aquí y muy feliz y orgullosa”, recalcó en la entrevista. (Infoqroo)