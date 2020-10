Cancún.- La presidente municipal en Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa informó esta mañana desde el Centro de Mando instalado en el Palacio Municipal, que el huracán “Zeta” se ha degradado a Tormenta Tropical y se encuentra en el estado de Yucatán, sin embargo se está en “alerta roja” de alejamiento.

Agregó que en los incidentes contabilizados por el paso del meteoro por territorio municipal son: 38 árboles caídos, un espectacular derribado por el viento, seis cables derribados, un vehículo incendiado, ocho personas trasladadas al refugio, 22 corto circuitos, un incendio de un árbol y la caída de una barda con dos lesionados.

Los elementos que se encuentran trabajando por causa del huracán “Zeta” son mil 800 con 48 vehículo. Las actividades comerciales permanecen cerradas y ley seca hasta nuevo aviso. Dijo que están en la revisión de la semaforización.

“Hay 58 personas auxiliadas para traslado a su domicilio. Encontramos en diversos puntos de la ciudad personas que se encontraban varadas porque se había suspendido el servicio del transporte público, así que nos ayudó Protección Civil, unos taxistas y las empresas transportistas nos ayudaron a hacer un barrido”, enfatizó.

Dio a conocer que desde las 4:00 de la mañana de hoy martes, ya hay más de 400 personas trabajando en la limpieza de las rejillas, la caída de árboles y por el momento ADO mantiene cerradas las corridas a diversas ciudades del estado; el transporte público se reactiva poco a poco. Así mismo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desplegó a más de 800 electricistas para reconectar la energía donde fue cortada.

Pidió a todos aquellos que no cuenten con energía eléctrica que lo reporten al 071, para que la CFE pueda hacer las diligencias correspondientes. Hay afectación en cárcamos de Aguakan, el 3, 7 y el 8, por causa de energía eléctrica, pero se utilizan las plantas de luz para reestablecer el servicio.

Por ahora las playas públicas, así como los puertos están cerrados; hay vigilancia en los 50 corrales de tortugas marinas, 36 mil 700 turistas están bien y el aeropuerto no cerró operaciones. 72 hoteles en la zona hotelera están abiertos, alrededor de las 9:00 de la mañana se empezará a recibir los vuelos.

La alcaldesa no omitió hablar sobre los refugios y recomendó a la población que si no tiene a nada que salir, pues que no salga, ante cualquier emergencia que se comuniquen al 9-1-1; por ahora las autoridades realizarán un recorrido.

Estuvieron en la conferencia de prensa de actualización sobre el fenómeno meteorológico, Alberto Rodríguez Cuevas, almirante de la V Región Naval de la Marina; Bonifacio Silva Aguilar de la Guarnición Militar, Eliseo Malacara Castillo de Protección Civil, Luis Alfredo Cansino de la Guardia Nacional y secretarios del Ayuntamiento.