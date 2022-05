Cancún, 16 de mayo 2022.- Gustavo de Hoyos, ex presidente de la Coparmex y fundador de Sí por México, hizo una llamado a la sociedad civil de Quintana Roo para ejercer el voto útil en favor de Laura Fernández Piña, candidata a gobernadora de la coalición “Va por Quintana Roo”.

Advirtió que la candidata de Morena y Verde representa un riesgo para la seguridad de Quintana Roo y ha quedado de manifiesto que ha tenido una pésima y desastrosa gestión en materia de seguridad.

“Los quintanarroenses no merecen a una gobernadora incapaz y si no ha podido dotar de seguridad a un municipio, a nivel estatal podría generar una inmovilización de la economía”, advirtió en conferencia de prensa acompañada de Laura Fernández y Emilio González Márquez, coordinador general de la campaña.

“Los quintanarroenses no merecen una gobernadora que se acuartele o se esconda en su palacio y entregue al estado a la delincuencia”, puntualizó.

Por ello -agregó- el llamado a la sociedad civil es para que reflexionen en conciencia lo que quieren para su futuro y el de sus hijos. “Es importante tener una gobernadora que tome como propias causas como el medio ambiente, educación, igualdad sustantiva para las mujeres, seguridad pública.

En su momento, Laura Fernández agradeció la visita del abogado Gustavo de Hoyos, también ex consejero de Infonavit, Bancomext y Conacyt para compartir la agenda “y las causas por un mejor Quintana Roo”.

Dijo que en la recta final de la campaña, seguirá dando la cara, tocando puertas y escuchando a la gente.

“Veo en las calles el ánimo de triunfo, con la simpatía ciudadana sumada a nuestro gran proyecto, mientras en el caso de Mara es patente la ausencia de su gobierno y ocultarse, sin salir a las calles, porque no quiere los reclamos, porque no atendió la inseguridad en Cancún”, subrayó.

Indicó que la violencia está alejando la inversión en Cancún y cerrando negocios.

“Necesitamos poner freno, porque hoy más que nunca las calles son violentas, llenas de baches y están orillando a no movernos de nuestro metro cuadrado. Hay gente que no sale de su casa después de las 5 de la tarde. Esto no pasaba hace cuatro años”, remarcó.