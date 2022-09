La empresa Extreme Adventuring Cancún fue la ganadora como “Atracción turística de aventura líder en México 2022”, en la edición número 29 de los premios World Travel Awards, donde también la ciudad de Cancún fue reconocida cómo “Destino líder de reuniones y conferencias en México y Centroamérica 2022” y “Destino líder en México 2022”.

Los World Travel Awards se entregan desde 1993, y se otorgan a nivel mundial y en ocho niveles regionales internacionales. Para esta edición la ceremonia se realizó en Jamaica.

Extreme Adventuring Cancun tiene 15 años de operación y está ubicado en el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo.

“Como todo mundo sabrá, el 2020 fue un año difícil, no solo para nosotros, sino para todo el sector turístico en México. A raíz de la pandemia, el turismo iba en decadencia y no fue hasta 2021 que estuvimos saliendo adelante como país. En Quintana Roo, la pandemia nos golpeó fuerte, pero eso no nos impidió reactivarnos, con el esfuerzo, ganas y gran trabajo de todo mi equipo que hoy considero mi segunda familia”, señaló la empresa.