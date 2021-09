Cancún, 28 Septiembre.- La agrupación Gobernanza mx consideró que esta fecha es una oportunidad para seguir comunicando el derecho a la salud, más allá del derecho a la justicia que tienen las mujeres que, según sus integrantes, se han visto criminalizadas por abortar.

En el marco de la conmemoración del Día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro, mejor conocido como el “Día por la despenalización del aborto”, conmemorado este 28 de septiembre, la agrupación pidió respetar los derechos feministas.

Durante el conversatorio “Nosotras ya decidimos”, promovido por organizaciones feministas agrupadas en “Feministas en Moolo´och”, la integrante de Gobernanza mx, Mónica Franco, llamó a poner los reflectores en el Sector Salud, por ser, según ella, el menos preparado, el que menos infraestructura tiene, con muchos objetores de conciencia y donde más se criminaliza a las mujeres que piden atención médica por un aborto.

Para la médica especialista en el tema, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la despenalización del aborto, el siguiente paso es terminar con la estigmatización social, fortalecer la educación sexual y capacitar al sector salud.

“Es otro embudo que atender, donde siempre debió quedarse el problema, y no en el ámbito penal. ¿Cómo le hacemos para que no pase como en Oaxaca, donde las mujeres no llegan al Sector Salud a pesar de que ya está despenalizado y siguen recurriendo a abortos clandestinos?, porque la responsabilidad no puede caer en activistas y acompañantes, como el caso de Oaxaca”, afirmó.

Mónica Franco señaló que los abortos clandestinos inseguros siguen siendo una de las principales causas de mortalidad materna en México, con 10 por ciento de los fallecimientos, superada por la hipertensión y en los últimos meses desplazada por la COVID 19.

Asimismo, indicó que Quintana Roo carece de la causal de daño a la salud, que sí tienen otras 16 entidades, donde un embarazo puede interrumpirse a causa de hipertensión, depresión o cualquier enfermedad que puede agravarse con el embarazo y no sólo cuando está en riesgo la vida de la madre.

Dijo que en Quintana Roo se han presentado 38 denuncias por aborto en los últimos años; mismas que han aumentado desde que se han intensificado las acciones por la despenalización: 13 abortos en 2019, 13 abortos en 2020 y cuatro abortos en 2021.

Destacó el caso de Guanajuato, donde se registran 30 denuncias por aborto al año, lo que indica que a mayor restricción, más mujeres van a recurrir a procesos inseguros.

Asimismo, citó algunas cifras sobre el panorama del aborto legal en la Ciudad de México, donde, dijo, 230 mil mujeres se han practicado un aborto legal en los últimos 13 años.

En este sentido, abundó que, según sus cifras, 30 por ciento han sido pacientes de otras entidades, 142 han sido de Quintana Roo, 45 de Yucatán y 16 de Campeche.

No obstante, señaló que estas cifras no están reflejadas en las estadísticas de Salud; ya que en Quintana Roo sólo está registrado un caso por año de aborto provocado.

Sobre los métodos utilizados, señaló que gracias a que cada vez más usuarias piden el servicio en las primeras semanas el embarazo, 80 por ciento de los abortos son realizados mediante medicamentos y dos por ciento, a través del legrado.

Sobre las usuarias, añadió que sus edades fluctúan entre los 18 y24 años y la mayoría es de nivel preparatoria o educación superior, el 54 por ciento están solteras y el 29 por ciento viven en unión libre.

La religión de las usuarias es de un 64 por ciento católicas, 25 por ciento ateas y el tres por ciento son cristianas, mientras que su ocupación es en un 35 por ciento de amas de casa, 25 por ciento estudiantes, 24 por ciento empleadas.

Finalmente, Gobernanza mx llamó a participar en la marcha por la Despenalización del Aborto en Quintana Roo, que será este día, a las 17:30 horas, desde el Malecón Tajamar, hasta el Ayuntamiento de Benito Juárez. (Infoqroo)