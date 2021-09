Cancún, 1 de septiembre.- El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Óscar Montes de Oca Rosales, puntualizó hoy que el caso de los 25 personas de origen ruso y de Kazajistán, detenidas desde hace un mes en el aeropuerto de Cancún en el área de migración, es competencia de las autoridades federales, las cuales llevan al cabo el proceso.

De acuerdo con el José Luis González, abogado que lleva el caso, entre los detenidos se encuentran dos bebés, una embarazada, que fue golpeada y 11 niños, que están enfermos y sin atención violando los derechos humanos internacionales.

Al respecto, Montes de Oca Rosales dijo que eso compete a las autoridades de Migración que cuenta con procedimientos y protocolos de actuación en los que debe prevalecer el interés de salvaguardar la integridad física.

“La Federación es que lleva al cabo el proceso”, reiteró.

En otro asunto, dijo que el C5 se ha convertido en una herramienta tecnológica fundamental para todas las investigaciones, y se le debe dar el máximo provecho, pues cuenta con tecnología de punta.

“Cuando se da el reporte de algún evento, de inmediato se monitorea y muchas veces se puede dar seguimiento oportuno al suceso”, añadió.

Entre otras tareas en las que la FGE está enfocada, mencionó que se tiene especial atención a las carpetas de investigación de feminicidio de siete años para atrás, además de las correspondientes a violencia de género y delitos sexuales.

En las labores, abundó que se atiende no sólo desde el punto de vista policial y jurídico, sino también con la suma de psicólogos, antropólogos, criminólogos y trabajadores sociales, que entre todos se logra hacer un panorama más amplio.

Aunque a la mano no tenía una cifra exacta de personas desaparecidas, dijo que este delito no debe ser confundido con el de las no localizadas, pues éstas, son aquellas cuya ausencia aparenta ser voluntaria, pues no hay contexto de violencia, y las otras son las que comúnmente se les conoce como “levantones” y en este rubro también se incluye a los menores de edad para lo cual se implementa la alerta Ámbar y Amber.

En el caso de los desaparecidos, los hombres son de los que se tienen mayores reportes y se trabaja en coordinación con todas las autoridades en las investigaciones. (Infoqroo)