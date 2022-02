Cancún, 28 de febrero 2022.- El Fiscal general del estado, Oscar Montes de Oca, informó que están trabajando en las investigaciones de la muerte del cuñado, y un amigo de la alcaldesa Blanca Merari, a un año de haber sido acribillado su esposo Nacho, de la que ya tienen algún avance e indicios.

El entrevistado comentó que desde la muerte del esposo de la Presidente Municipal han estado investigando,; “el día de los hecho me entrevisté con ella, estuvimos platicando de todo esto, esperamos que se resuelva lo más pronto posible, detener a los responsables”, aseguró.

Precisó que el hermano de Nacho, de nombre Darío, no solicitó apoyo la Fiscalía, a pesar de que reportó que había sufrido algunos atentado; estamos en la línea de acción referente a la venganza” recalcó.

En cuanto a que si habrá vigilancia especial para los candidatos a gobernador, dijo que dentro de todo el programa y estrategia del proceso electoral, se contempla la seguridad y en cuanto a los empresarios comentó que están trabajando con mucho acercamiento, entre ellos con los de la Coparmex, los consejos coordinadores empresariales, para en el tema del derecho de piso que es más recurrente en Playa del Carmen, haya un buen avance.

El Fiscal declaró que son mínimas las denuncias de extorsión, en este mes no han rebasado diez, pero no implica que no suceda; “nosotros tenemos la obligación de generar vínculos de confianza con empresarios para efecto de que se lleve a cabo la denuncia y hemos tenido casos de éxito cuando denuncian, ya tenemos a tres bandas desarticuladas que llevaban varios año en Solidaridad”, precisó.

Destacó que seguirán esforzándose más junto con las autoridades federales el Ejército, la Marina, La <Guardia Nacional ´para que de manera conjunta logren mejores resultados.

Respecto al convenio firmado con las mujeres empresarias, dijo que al Centro de Justicia Atención para Mujeres, en Cancún ya existe y van bien y se tiene el recurso federal para construir otro en Playa del Carmen, para respaldar a las mujeres en general, porque la violencia de género es el segundo delito más denunciado en el estado, tenemos entre el 10 y 15 por ciento más denunciado en el país, con seis mil carpetas anuales.

Respecto a mayores delitos, señaló el robo, con el 30 por ciento del universo de las carpetas, seguido por la violencia familiar.