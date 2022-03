Cancún, 28 de febrero 2022.- En los últimos tres meses disminuyó la incidencia de asesinatos al pasar de al menos 60 a no más de 43 al mes, aunque algunos casos de trascendencia mediática, el último, el viernes pasado en Puerto Morelos, donde fallecieron tres personas incluidos un hermano y sobrino del entonces precandidato a la presidencia municipal de ese municipio, Francisco Sánchez Cordero, dijo el fiscal General Óscar Montes de Oca Rosales.

Al cumplir tres años en el puesto, presentó en días pasado su informe ante el Congreso, y resaltó que en este tiempo en que ha estado al frente de la FGE, el trabajo está sustentado en la capacitación y mejor tecnología con resultados a la vista que se reflejan en las estadísticas.

Con respecto al asesinato de D. S. C., su hijo y un empleado de un restaurante, donde fueron atacados, recalcó que este crimen no tiene nada que ver con el de su hermano ocurrido justo un día antes de que se cumpliera un año, e indicó que no era la primera vez que trataban de atentar contra su vida.

“Se atiende una línea de investigación, siendo la venganza la más sólida”, dijo respecto al cuñado de la actual presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz.

Entrevistado por Radio Fórmula, expresó que el mes pasado comenzaron con las operaciones encubiertas con cuatro detenidos en tres intervenciones, un motel asegurado y dos víctimas, menores de edad, rescatadas y ya con atención integral.

El Mtro. Montes de Oca indicó que la figura del policía encubierto está siendo empleada solo hacia esa vertiente, relacionada con la trata de menores de edad.

También habló sobre el traslado al estado de Cruz “N”, acusado de siete homicidios, cometidos en 2019 en Cancún, tras lo cual se dio a la fuga y en la búsqueda fue localizado en Jalisco.

En un enfrentamiento entre policías e integrantes del Cartel de Jalisco resultó herido Cruz “N”, quedó inválido, y una vez que cumplió la condena de lo que hizo en ese estado, fue remitido a Quintana Roo para que responda por los crímenes que se le acusan.

Con respecto a dos estadounidenses detenidos con armas de fuego y droga en Tulum, dijo que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República al tratarse de un delito del orden federal. (Infoqroo)