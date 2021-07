Cancún, 6 de julio.- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) está atendiendo con los más altos niveles de tecnología y a través de estudios geofísicos la situación de las fracturas que presenta la Carretera Federal 307 y que actualmente afecta el tránsito en la Riviera Maya.

Así lo afirmó Rogelio Jiménez Pons, director general de la dependencia, quien agregó que dichos trabajos cuentan con el respaldo de especialistas encabezados por la Universidad Autónoma de México (UNAM) y con el asesoramiento de Jaime Urrutia, experto en geofísica y reconocido a nivel nacional e internacional.

“La Península de Yucatán tiene serios problemas con el suelo kárstico, lo vemos en los dos socavones que ahora están afectando el tránsito de la Riviera Maya. Pero ya están siendo atendidos desde los más altos niveles de tecnología, a través de estudios geofísicos que encabeza la UNAM y el experto en geofísica número uno de México, Jaime Urrutia, quien ha estado asesorando en todas las soluciones”, expresó.

Durante su participación en la conferencia de prensa “Reactivación económica con turismo seguro” que organizó la Concanaco Servytur y fue transmitida desde Cancún, Jiménez Pons destacó la importancia de garantizar los estándares de seguridad y calidad en todo el sector turístico.

“Si algo le conviene a México es generar precisamente ese sentido de seguridad. No hay ningún elemento peor para el turismo que generar inseguridad y no solamente en la cuestión de violencia, sino la inseguridad que puede ser que no haya condiciones de salubridad por ejemplo”, resaltó.

En el renglón de seguridad -agregó- el Tren Maya tiene la ventaja de que toda la industria ferroviaria del mundo tiene un precepto fundamental que es la redundancia, lo que significa que todas las medidas de seguridad se multiplican por dos o tres.

Desde el punto de vista de la inversión pública, indicó que el Tren Maya está generando una gran infraestructura en el Sureste con una visión integral de desarrollo, garantizando sistemas de agua potable, tratamiento de aguas residuales y todo el ordenamiento territorial que se dará como resultado de este proyecto.

A la conferencia asistieron también Miguel Torruco Marqués, secretario federal de Turismo; el presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos; la secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez; la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre; la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, y Denisse Segura, Enlace de Cultura del Tramo 5 del Tren Maya, en representación de Raúl Bermúdez, encargado de despacho del CIP Cancún de Fonatur.