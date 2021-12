CANCÚN, 7 de diciembre (Infoqroo).- Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dejó entrever que el problema surgido con el sector empresarial de la Riviera Maya, que solicitó cambiar el trazo de la ruta del Tren Maya estaría resuelto, y según él, todo se trató de una mala interpretación del proyecto.

Entrevistado poco después de la inauguración del Hotel Hilton Cancún, ubicado en el corredor turístico Riviera Maya, manifestó que les dio una explicación a los empresarios, pues estaban mal informados con respecto al tramo en Playa del Carmen.

“Pensaban que sería un tramo por tierra, cuando será elevado y no estorbará, ya les expliqué”, respondió, aunque no quiso abundar al respecto y se limitó a decir que en su momento hará llegar la gráfica de cómo quedara para evitar tantas confusiones al ser mal interpretadas por los periodistas.

Sin embargo, a insistencia de cuándo quedaría ya oficialmente el trazo, dijo que llevan al cabo negociaciones finas que les interesa terminar, y hasta que esté listo podrá dar a conocer la mencionada gráfica.

También puede interesarte: Establece Blanca Merari Tziu Muñoz canal de comunicación con el sector educativo

Respecto al bulevar Luis Donaldo Colosio, en la entrada a Cancún, dijo que las obras que se realizarán forman parte de un paquete que el presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con el gobernador Carlos Joaquín González, quién será el encargado de dar detalles al respecto.

También dejó entrever que los trabajos no se realizarían en lo que resta de este año, al tener en cuenta que es la época alta de la temporada vacacional y en consecuencia podría ocasionar serios perjuicios a la actividad turística.

En la ceremonia de apertura del nuevo hotel, no escatimó elogios para la propiedad, y no dudó en señalar que será parte importante para la nueva oferta turística del destino.

“Como arquitecto me impresionó con sus acabados, la comodidad de los cuartos, y sabemos que es el primero de varios que van a estar en la zona”, añadió.