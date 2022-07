Cancún, 05 de julio de 2022.- Como práctica de gobierno abierto y mejora continua, de febrero a junio, se realizaron más de dos mil 200 encuestas a través de los Módulos de Atención de Contraloría Itinerante, instalados aleatoriamente en diferentes fechas, en 12 dependencias que realizan trámites para ciudadanos y contribuyentes, informó la encargada de despacho de la Presidencia Municipal, Lourdes Latife Cardona Muza.

Con base en el reporte de la Contraloría Municipal, puntualizó que el objetivo de este trabajo es mejorar los servicios que se ofrecen de atención directa a la ciudadanía para alcanzar un trato justo con mayor calidad, eficiencia, respeto y excelencia en el servicio por parte de los servidores públicos que los atienden, en aras de continuar con el combate a la corrupción.

Al respecto, la contralora municipal, Reyna Arceo Rosado, indicó que se han cubierto de febrero a junio un total de 12 instancias en áreas tales como Ecología, Protección Civil, Catastro, Ingresos, Juzgados Cívicos, DIF Municipal, Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación (IMDAI), Instituto Municipal de la Mujer (IMM), así como las oficialías No. 1, No. 6 y No. 7 del Registro Civil, con encuestas de salida para conocer la percepción ciudadana en cada sitio.

Destacó que dichos cuestionarios son elaborados por jóvenes universitarios que hacen su servicio social y prácticas profesionales de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, Universidad del Sur y Universidad La Salle Cancún, y a su vez, los resultados obtenidos se turnan al titular de cada instancia con el fin de que se implementen acciones preventivas o correctivas para mejorar permanentemente el servicio público ofrecido a los contribuyentes en sus trámites y servicios.

De igual forma, en estos módulos itinerantes se ofrece la opción a la población de presentar posibles quejas o denuncias y que en su caso, sean turnadas al área correspondiente, dando certidumbre y confianza sobre el desempeño en las acciones del gobierno municipal.