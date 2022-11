Cancún, 7 de noviembre 2022.- Cristina Torres, secretaria de Gobierno de Quintana Roo, dijo que llegaron algunos acuerdos con los ejidatarios de Kantunilkín que tenían bloqueada la carretera en demanda de una indemnización por sus tierras a la Comisión Federal de Electricidad, y sostuvo que seguirán pugnando para que prevalezca el diálogo entre ambas partes.

En ese acercamiento que han tenido, mencionó que la CFE asegura que tuvo la autorización del ejido para colocar sus torres para el tendido de líneas, pero algunos grupos de ejidatarios dijeron que no fue correcta cómo se realizó y exigen una indemnización.

“Aquí lo importante es que no se rompa el diálogo, que no se entré en un círculo vicioso, para no afectar a la actividad turística de la cual dependen la mayoría de los habitantes de ese lugar”, añadió, tras abundar que en tanto se resuelve la situación, acordaron con los ejidatarios levantar el bloqueo cada determinado tiempo para dejar que pasen los visitantes.

“De nuestra parte ofrecemos el apoyo dar un acompañamiento, en dado caso de que sea en los tribunales donde se decida qué parte tiene la razón. Es importante no afectar el derecho de los terceros en su movilidad, pues un bloqueo no solo afecta al turista sino también el abasto y general a los habitantes de Holbox”, añadió.

“Al menos hemos logrado una circulación no constante, pero que permite la afluencia hacia la isla”, expresó, entrevistada por Radio Fórmula.

En otro asunto, mencionó que ayer fue presentado el Acuerdo para el Bienestar Social mediante el cual se invita a todos los sectores a que se sumen en pro del bien común, y dejar atrás esos modelos y políticas que se apartaron de la gente.

“Ahora la prioridad es poner al ciudadano en el centro y que juntos tomemos las mejores decisiones”, señaló.

“El gobierno hará lo que le corresponda conforme a la ley, poniendo al ciudadano al centro de las tomas de decisiones conjuntas, sin descuidar la actividad turística, pero con responsabilidad social y con un enfoque de sustentabilidad”, enfatizó. (Infoqroo)