Cancún, 19 de julio de 2022.- Al participar en el panel “La inclusión como valor de la transparencia”, a cargo de la Unidad de Transparencia, la encargada de despacho de la Presidencia Municipal, Lourdes Latife Cardona Muza, exhortó a los servidores públicos a seguir adelante con el compromiso de la administración de mejorar tanto las áreas como la atención para personas con discapacidad.

“Hasta que no tienes una condición de este tipo, no la vives y no la entiendes; nosotros como funcionarios tenemos que voltear a ver a ese sector que no se le estaba tomando en cuenta y que tienen derechos humanos como todos, podemos mejorar nuestras áreas para dar la accesibilidad que requieren”, dijo.

En su mensaje al cierre del evento realizado en la Universidad de Oriente, indicó que el personal municipal tiene la obligación de conocer los ordenamientos y reglamentos locales para hacer valer precisamente esas garantías individuales de los grupos en situación de vulnerabilidad incluidos quienes tienen alguna discapacidad motriz, auditiva, visual, intelectual, psicosocial y múltiple.

La titular de la Unidad de Transparencia, Zugeily Soto Corella, en coordinación con el Área Técnico Ejecutiva de Inclusión para las personas con discapacidad, presentó el primer aviso de privacidad en Benito Juárez en video con audio y subtítulos para entendimiento de personas con dificultades visuales y auditivas, entre otros públicos.

Los participantes del panel fueron: el titular del Área Técnica Ejecutiva para la inclusión de las personas con discapacidad, Ricardo Velázquez Prudente; el empresario Erick Daniel Agustín Maffassanti; la fundadora y directora de “Mujeres conectando”, Laura Gómez Basto; la activista de “Mujeres por la inclusión”, Andrea Victoria; así como el regidor de la Comisión de Desarrollo Social, Participación Ciudadana y Derechos Humanos, Jorge Sanén Cervantes.

En el diálogo, manifestaron de forma personal las dificultades que han enfrentado por tener una discapacidad en los ámbitos personal, profesional y académico, además de coincidir que se debe trabajar entre la autoridad, sociedad civil organizada y ciudadanía en general para normalizar el tema, con el fin de hacer de Cancún un lugar más inclusivo y generar políticas en torno a este tema, aprovechando las herramientas tecnológicas actuales y desarrollando proyectos que mejoren por ejemplo la realización de trámites en las dependencias.

Se destacó también que como primer paso para avanzar en este rubro, se elaboró un censo interno para conocer y ubicar a los servidores públicos con discapacidad, para mejorar sus condiciones de trabajo.