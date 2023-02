Cancún.- Todo un éxito resultó la Feria Manos Emprendedoras en el municipio de Benito Juárez que organiza el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), con el fin de impulsar la autonomía económica de mujeres artesanas y emprendedoras de Quintana Roo, al generar espacios para que puedan exhibir y comercializar sus productos.

En el Gobierno del Estado con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo y el Plan Estatal 2023-2027, es prioridad para la gobernadora Mara Lezama Espinosa el bienestar de las mujeres, por ello desde el IQM impulsamos la autonomía económica y eliminamos las brechas de desigualdad.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa asistió a la feria, saludó y reconoció el trabajo de cada una de las mujeres participantes, además de que recorrió los stands que instalaron en el Parque del Crucero donde participaron más de 50 mujeres del Programa “Feria Manos Emprendedoras” de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad y Benito Juárez.

En este marco exhortó a la población a consumir lo local y avanzar unidas y unidos para tener una prosperidad compartida: “No puede el Gobierno solo, no puede la sociedad civil sola, no pueden las empresarias solas si no tenemos apoyo, no pueden los hombres solos o las mujeres solas, tenemos que tomarnos de la mano y de eso se trata este Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo”

Durante el recorrido la primera mujer gobernadora de Quintana Roo recibió de manos de una las participantes 200 cartas de las artesanas y emprendedoras quienes se sumaron al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo.

Por su parte Olga Lidia Gómez Flores, emprendedora de Chetumal y quien se dedica a la venta de bordados, moños, atrapasueños y bolsas, dijo: “Me siento muy afortunada, es una oportunidad que nos da el IQM, para que la gente vea nuestros productos y lo que hacemos, le doy gracias al Instituto, por organizar estos tipos de eventos que nos impulsan a crecer como mujeres”.

Otra de las emprendedoras Lilene del Carmen Torres Santos, de Cancún explicó que estos eventos la ayudan mucho para dar a conocer su marca de joyería artesanal y sobre todo para obtener ingresos propios para seguir invirtiendo en sus pequeños negocios y solventar los gastos de su familia.

Suguey Paz Guerra elabora productos para decoración de interiores, macetas de suculentas, recuerdos para fiestas que ella misma elabora, dijo que es muy importante estas ferias para las emprendedoras, porque se dan a conocer y comercializan sus productos en otros municipios, “Nos ayuda mucho en nuestra economía”, puntualizó.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado y el IQM reafirman su compromiso por impulsar la autonomía económica y el empoderamiento de las mujeres garantizando su acceso a una mejor calidad de vida.