Cancún, 6 de septiembre.- Grupos de la sociedad civil organizada entre ellos la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial de Cancún y de la Riviera, el Observatorio Legislativo del Estado y los Dignatarios Mayas de Chumpón y de Felipe Carrillo Puerto, entre otros, en conferencia de prensa, afirmaron que no están de acuerdo en que los diputados locales, que deben legislar por tres años, pretendan dar un albazo para perpetuarse en el poder por 12 años, ya que trabajan poco y les pagan mucho, cien mil pesos al mes más canonjías

Presidieron la conferencia, Lenín Amaro, del CCE de Playa del Carmen; Eduardo Galavíz, del Observatorio Legislativo e Iván Ferrat, del CCE de Cancún, entre otros, quienes manifestaron estar en contra de la postura de los diputados de la XVI Legislatura, que pretenden dar un “albazo”, para eternizarse en el poder y seguir cobrando sueldos que no se merecen, porque es muy poco lo que trabajan en beneficio de los quintanarroenses, ya que es algo “inmoral”.

Pugnaron porque se abran mesas de trabajo para que los diputados escuchen la postura de la ciudadanía y los argumentos de la sociedad civil organizada, incluyendo la postura de los integrantes de las Organizaciones no Gubernamentales, porque están unidos en todo el estado, por lo que una vez más piden que se abran esas mesas de trabajo, para trabajar en beneficio de la población.

De no abrirse dichas mesas de trabajo para retroalimentarse entre diputados y ciudadanos, los diferentes grupos organizados de la sociedad civil se manifestarán públicamente, porque nadie está a favor de que los legisladores repitan por 12 años y que lo hagan a través de un “albazo”, porque hay instrumentos jurídicos que están analizando abogados que respaldan a la ciudadanía, para que haya un parlamento abierto.

Lenín Amaro, quien también fue diputado local y hoy líder del CCE de Solidaridad, dijo; “los ciudadanos queremos ser escuchados, hoy los diputados deberían de estar legislando, como se ha comentado, por los diputados plurinominales, por la revocación de mandato no solo para los diputados locales, para presidentes municipales; hay una gran diversidad no solo del sector empresarial, de las ONGs, los hermanos mayas, etcétera, que tenemos que ser escuchados”; ya que los quintanarroenses no estamos de acuerdo en un albazo, finalizó