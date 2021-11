CANCÚN, 16 de noviembre. – Rafael Marín Mollinedo dijo que “si las condiciones cambian”, podría ser el candidato de Morena al gobierno de Quintana Roo.

Sin embargo, por ahora consideró que no podría ser el candidato porque ya pasaron los tiempos de registro y porque el Presidente de México no le dio permiso.

Sin embargo, la convocatoria de Morena es muy abierta y cualquier cosa puede ocurrir, independientemente de que el viernes pasado se venció el plazo para el registro de aspirantes.

De hecho, en una de las cláusulas se establece que independientemente de quienes se registren, el Consejo Nacional puede hacer sus propias propuestas.

Marín Mollinedo fue entrevistado esta mañana, luego de presentar ante empresarios del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe el proyecto del corredor transoceánico.

Durante varias semanas se le mencionó como fuerte aspirante, pero luego decidió no registrarse.

Reconoció que incluso le comentó directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo estaban invitando a participar en la contienda interna y éste le respondió que ni se inscribiera.

“Me lo han pedido, pero yo estoy en este proyecto por él (AMLO) y por seguirlo, porque creo en su proyecto, lo que él me diga, yo voy a hacer. Igual y las condiciones cambian, no podemos decir que ya no o sí… Si no me dan permiso, yo no me muevo, no le puedo dejar tirado el proyecto al presidente”, respondió.

Cuando se le mencionó que en redes sociales hay un activismo en su favor, dijo:

“Pero no soy yo, es gente que me estima”.

Resaltó que el presidente lo quiere tener al frente del proyecto del Interoceánicoporque es muy importante para el país, pero si las normas internas lo permitieran y el presidente se lo permite, es como podría darse otro panorama.

Reiteró que la propia militancia ya se lo ha pedido, pero si está en el proyecto de Morena es por el presidente y lo que le diga, eso hará.

Consideró que los cuatro fuertes son Mara Lezama, Marybel Villegas, Luis Alegre y José Luis Pech, a quienes probablemente se les considere para la encuesta, mientras que él tendría que ingresar por otra cláusula de la que le han hablado, pero que no ha investigado.

“Si yo gobernara sería Quintana Roo, es la tierra en la que vivo, en donde quiero morir y aquí está mi familia… Si el presidente me permite y me dice, no hay problema, pero ya me dijo que no”, puntualizó.