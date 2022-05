Cancún, 19 de Mayo 2022.- Las campañas políticas han reducido los tiempos de exposición de los candidatos, sin embargo, Bibian Castillo Dzul, candidata de la coalición Va Por Quintana Roo, Bibian Castillo Dzul no haya un obstáculo en ello y ya está en la segunda vuelta al distrito 06.

En esta fase, la aspirante a diputada local se siente plena y contenta pues la gente le ha vuelto a abrir las puertas de sus hogares y, con más confianza aún, le habla de sus sueños, su visión de Cancún y de Quintana Roo.

“Estamos en la segunda vuelta por el distrito, sé que hemos tocado los corazones de la gente, porque me externan su sentir.

Yo voy a estar ahí para ayudarlos, mi casa de gestión ya está abierta y, si me brindan la confianza y su voto, la voy a mantener durante el tiempo que estemos en el Congreso del Estado”, aseguró.

La casa de gestión de la candidata está en la Región 219, junto al tianguis, en la Leona Vicario, aquí puede llegar cualquier persona a realizar alguna sugerencia, solicitud o comentario sin importar los colores, ni las afiliaciones políticas, pues todos son bienvenidos.

La abanderada de la coalición conformada por PRD, PAN y Confianza por Quintana Roo se siente bien arropada pues “la gente me conoce sabe que doy resultados en el cargo que me encomiendan y que esta no va a ser la excepción”.

Bibian Castillo tiene 24 años de experiencia en el servicio público, en el área de seguridad, ha trabajado en los niveles federal, estatal y municipal.

“Los ciudadanos me conocen porque he recorrido la ciudad como representante de la administración pública, en el área de seguridad, como parte del ayuntamiento de Benito Juárez.

Con los quintanarroenses hemos formado comités vecinales, realizamos trabajo de campo con los ciudadanos, precisamente para fomentar la cultura del autocuidado, la prevención social de la violencia y la delincuencia”, destacó. (Infoqroo)