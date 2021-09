Cancún, 6 de septiembre.- Debido a los buenos resultados de la campaña de mayo del 2020 y el buen desempeño de la economía derivada de la reactivación turística patente desde la pasada Semana Santa y la temporada de Verano, la asociación de hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, que ahora incluye a la isla de Holbox, ha decidido aprovechar la inercia generada y darle más impulso presentando la segunda fase de la Campaña” #Come2Mexican Caribbean”, cuyo objetivo es permanecer en el Top Of Mind de los viajeros nacionales e internacionales a la temporada de Invierno 2021-2022

Así se dijo en conferencia de prensa encabezada por Roberto Cintrón, presidente de dicha asociación, en la que se señaló con acciones de promoción, publicidad y relaciones públicas, exclusivamente en medios digitales, la campaña busca inspirar a los viajeros para visitar todos los sitios atractivos que ofrecen puerto Morelos, Isla Mujeres, Cancún y Holbox, bajo el lema “Te Queremos Aquí, We Want You Here”, para el mercado de habla inglesa.

Mediante esta campaña se quiere mostrar que efectivamente el mundo y los viajes han cambiado, porque persisten las ganas de vivir y disfrutar al máximo cada momento, por lo que los viajeros buscan experiencias únicas, como visitar un destino por primera vez o regresar a los que los hicieron felices.

Por tal motivo la campaña de promoción del Caribe Mexicano que enuncia lo siguiente: la sensación de libertad que da el viajar; disfrutar del tiempo y vivir en el presente, motivo por el que los turistas buscan lugares que los sorprendan, porque descubrir algo nuevo y atractivo los llena de vida.

Roberto Cintrón dijo que esta campaña ya la tropicalizaron y la echaron a andar; estuvieron trabajando, sin cobrar un centavo Probono, con Rodrigo y Lorena, porque esta campaña debe de quedarse y continuar, sumando a Holbox a partir de este momento, patrocinada por la asociación de hoteles.

Lorena Rodríguez, informó que el nombre de la campaña es Come Too Mexican Caribe; el año pasado el mundo se detuvo, hubo mucha lluvia de ideas, varias empresas se unieron y eso hicieron, le estuvieron hablando al posible viajero, le mostraron los lugares emblemáticos; se habló con representantes de otros estados de México , Canadá y Estados Unidos, estuvieron activos en julio y agosto del 2020, totalmente digital en face book instagram, twiter, tik tok y acciones con influencers, llegaron a más de 9 millones de impresiones generadas por 6.5 millones de usuarios.

Todo esto se logró con la participación de 230 empresas que incluyen 178 hoteles, empresas de tours, parques, campos de golf, arrendadoras, marinas, agencias de viajes, restaurantes, bares, entre otros, con apoyo de medios masivos, ya que se recibieron muchas menciones en medios nacionales e internacionales, que fue lo que el mundo nos volteara a ver y convertirnos en un destino potencial.

Este año no han parado, han hecho esfuerzos que han generado 2.5 millones de impresiones y lo increíble es que ahora ven el destino a través de los ojos de los viajeros, para tomar decisiones de esta nueva etapa, en la que el destino se ha levantado, porque los viajeros ya estaban cansados de quedarse en su casa, por ello están aprovechando las ofertas y descuentos para venir a visitar los atractivos del Caribe Mexicano, atrayendo a viajeros del interior del país, Estados Unidos y Canadá y grupos de amigos, parejas, amigos, que están planeando venir a visitarnos

Roberto Cintrón concluyó al declarar que invitarán a los viajeros a que vengan a Puerto Morelos, Cancún, Isla Mujeres y Holbox y que se repliquen entre más de seis millones de usuarios 9 millones de impactos, para influir entre millones de viajeros y con ello se amplíe la derrama económica, por lo que esta campaña continuará por tiempo indefinido.