Cancún, 22 de marzo 2022.- La Comisión Nacional de Elecciones (CNE), fue la encargada de designar los candidatos tanto con el principio de mayoría relativa como de representación proporcional, por parte de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, y en este momento se encuentran a consideración de ser aprobadas por parte de la autoridad electoral, aseveró líder estatal de Morena, Humberto Aldana Navarro.

“Es evidente que se tuvo que hacer un análisis tanto para ubicar las personas que nos acompañan, como para fortalecer el congreso de quien ocupe las curules en la próxima legislatura, se tiene hasta el 12 de abril para saber quiénes fueron aceptados por mayoría relativa y el 19 de abril por representación proporcional y será la autoridad electoral quién nos dé a conocer los nombres de los próximos diputados que gobernarán en Congreso del Estado”, añadió.

Sobre la denuncia por violencia de género que tiene Luis Gamero Barranco, inscrito en la quinta posición para una diputación de representación proporcional de parte del partido Morena, Aldana Navarro indicó que será el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), el que determine la procedencia o no del registro.

Agregó que en caso que la autoridad rechace está postulación se cuenta con 4 perfiles para sustituirlo.

“Sé que existe una sentencia sobre violencia política ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), de hecho la autoridad electoral lo mencionó en el momento de entregar la documentación, pero no sabemos si fue por este caso, además tenemos que ser respetuosos de lo que determinó la Comisión Nacional de Elecciones”, manifestó.

Así mismo señaló que se cubre la cuota de la diversidad sexual, LGBTTIQ + y existe una candidatura que cubre este perfil, y en dado caso se realizará la sustitución.

En conferencia de prensa, Aldana Navarro señaló que por el momento seguirá como delegado con funciones de presidente estatal de Morena.

“Nosotros hicimos nuestro registro, se va a poner a consideración, por el momento no hay ningún cambio porque no se contrapone en ninguna de las actividades, e inclusive con la candidatura no hay nada que contravenga los estatutos para abandonar el cargo, en la candidatura de representación proporcional no haré campaña como tal”, concluyó.