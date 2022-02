Cancún, 8 de febrero 2022.- Apenas el domingo pasado concluyó la instalación de los 15 Consejos Distritales que se encargarán de organizar y dar seguimiento a la elección de diputados y de la gubernatura, y dos de ellos ya fueron impugnados.

Los dos juicios políticos fueron promovidos ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) por presuntas irregularidades en la conformación de los cuerpos colegiados Felipe Carrillo Puerto y Playa del Carmen.

El primero fue promovido por el Partido de la Revolución Democrática, mientras que el segundo por el ciudadano Enrique Burton Mendoza.

En el caso de Playa del Carmen, correspondiente al Distrital 10, el quejoso alega que no se basaron en las calificaciones para elegir a los integrantes, sino en un supuesto favoritismo por parte de quienes integran el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, encabezada por Mayra San Román Carrillo Medina.

Burton Mendoza participó en la convocatoria para elegir a los integrantes y resultó con la calificación más alta, sin embargo, no fue electo para ocupar el puesto, es decir, actualmente el Consejo Distrital 10 está integrado con personas con un bajo conocimiento para desempeñar el puesto, de acuerdo con el ciudadano.

“Todos los documentos los presenté en tiempo y forma, la entrevista la desarrollé cuando me indicaron. El reporte que da el Ieqroo arroja la lista de los resultados de las personas que participaron en el proceso, fuimos unos 20 que nos presentamos, entre ellos el que obtuvo la mayor calificación fui yo, sin embargo, al final para la conformación de los consejo distritales con base en este análisis, resulta que no se me asignó ningún espacio, hay además otra persona que obtuvo calificación buena (…) personas que obtuvieron calificaciones menores están ocupando el espacio”, afirmó Burton Mendoza.