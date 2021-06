Cancún, Q.R., 14 de junio de 2021.- De acuerdo con la programación de la Secretaría del Bienestar, este lunes 14 de junio comenzó con la coadyuvancia de personal voluntario del Ayuntamiento de Benito Juárez el refuerzo de la inmunización contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años en adelante con la marca AstraZeneca en seis módulos en Cancún, lo cual se realizará hasta este jueves 17 de junio.

Los primeros ciudadanos en ser atendidos fueron: Jesús Rafael R. de la C., de 63 años y habitante de la Supermanzana 51, en el Domo 96; Bartola C. C., de 89 años y de la 76, en el Domo “Jacinto Canek”; y Severiana C. N., de 83 años y quien vive en la 97, en el Domo 94.

De igual forma, los primeros vacunados en los otros puntos fueron: María Graciela J. V., de 86 años y vecina del fraccionamiento Villas Otoch, en el Hospital General; Dorotea C., de 78 años, en el Domo “Toro Valenzuela”, y Corazón C. B., de 62 años, en el campo escuela “San José”.

Este día corresponde la segunda dosis del biológico a quienes tengan como primer letra del apellido paterno: “A”, “B” y “C”, mientras que el martes 15 recibirán a los ciudadanos con las letras “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K” y “L”, en cualquiera de los seis recintos entre las 8:00 y las 18:00 horas.

Esta jornada de vacunación corresponde exclusivamente para la segunda dosis de esa marca a quienes recibieron la primera inmunización entre el 7 y el 14 de abril pasado, por lo que se invita al resto de la población a acudir a la sede más cercana a su domicilio con sus documentos completos que son: registro impreso de la página mivacuna.salud.gob.mx, comprobante de la primera dosis, copia del CURP e identificación oficial.

Se recuerda también a los asistentes que deben portar cubrebocas de manera obligatoria, en tanto que el personal municipal voluntario ayudará con el respeto de las medidas de higiene como sana distancia, toma de temperatura y entrega de gel antibacterial en la entrada.

************

CAJA DE DATOS

Domo Región 94 (DIF)

Calle 50 Pte. Mz. 85 frente al DIF entre Ruta 4 y Av. Talleres

Domo “Jacinto Canek”

SM 1, Mz. 10, Av. Chichén Itzá y Av. Tulum

Domo Región 96 (CFE)

Calle 121 con calle 8 Pte. entre Av. Industrial y Av. 135

Campo Escuela San José

Av. José López Portillo Km. 310 entre Batallón y Ciudad de la Alegría

Domo “Toro Valenzuela”

Sm. 71 Calle 39 Nte. Con calle 32 Pte. entre Ruta 4 y Ruta 5

Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”

Av. Arco Vial y casi Av. Kabah