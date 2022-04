Cancún, 9 de abril 2022.- Organizaciones de la sociedad civil, representantes de cámaras empresariales, instituciones académicas y autoridades de los tres niveles de gobierno instalaron el Consejo Quintanarroense para la Construcción de la Paz y la Reconciliación (Coqpare).

Durante la sesión de instalación, el gobernador Carlos Joaquín destacó que este consejo es un espacio de encuentro de diálogo donde se fortalecerán la identidad, la dignidad, la independencia, la autonomía y la libertad de las personas.

“La paz no se construye sola. Necesitamos apostar a la solidaridad y la confraternidad de todas y todos, porque tenemos que promover la unión, no la segregación y la separación”, externó el mandatario, e instó a construir puentes de diálogo y no muros.

Acompañado por el subsecretario de Gobernación Rabindranath Salazar y Lourdes Latifa Cardona Muza, encargada de despacho del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, el gobernador de Quintana Roo destacó que el consejo tiene como prioridad fomentar la educación como motor de la paz y asegurar las condiciones laborales en beneficio de este valor.

Durante el acto, el notario Edgar Ordoñez, dio fe de hechos de la suma de voluntades de las organizaciones e instituciones.

“Luchemos contra la discriminación y la violencia contra mujeres, pueblos indígenas, migrantes y pobres. La paz es el desarrollo y la inclusión. Las oportunidades de progreso deben ser equitativas y ello debe ser así desde la niñez, para poder asegurar una movilidad social que beneficie a todos”, añadió el gobernador Carlos Joaquín.

En su oportunidad, Julián Aguilar Estrada, rector de la Universidad Tecnológica de Cancún, sede del evento, indicó que el inicio de la construcción de una cultura de paz y reconciliación, en la entidad, permitirá abonar en beneficio de Quintana Roo, ya que cada integrante podrá aportar y todos juntos construir.

En el evento, celebrado en la Universidad Tecnológica de Cancún, estuvieron la secretaria de Desarrollo Social, Rocío Moreno; Blanca Merari, presidenta municipal de Puerto Morelos; Orlando Emir Bellos Tun, presidente municipal de Lázaro Cárdenas, así como representantes de los municipios de Cozumel, Solidaridad e Isla Mujeres. (Infoqroo)