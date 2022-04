*Establece compromisos con los empresarios del Distrito 07 a fin de legislar mayor equidad para contribuyentes de empresas pequeñas, medianas o muy grandes

*Los comerciantes establecidos de la Avenida Nichupté, muy molestos porque, además de todos los impuestos que recauda el Ayuntamiento, les cobran el mantenimiento del camellón central.

Cancún, 29 de abril 2022.- En Cancún, los grandes empresarios gozan de privilegios, exenciones impositivas, acceso a créditos y la seguridad de que no serán molestados por nadie; no obstante, los medianos, pequeños y micro empresarios, no sólo padecen cargas impositivas y hasta cuotas por acciones que debería instrumentar el Ayuntamiento, además, son víctimas de la inseguridad.

Estas y muchas otras inquietudes escuchó la candidata, Iris Mora Vallejo, candidata a la diputación del Distrito 07 por la coalición “Va por Quintana Roo”, luego de una caminata matutina por la zona comercial de la avenida Nichupté.

Respecto del cobro ilegal que les hace el Ayuntamiento de Benito Juárez, un comerciante establecido explicó a Iris Mora Vallejo que, además de los permisos e impuestos, el Ayuntamiento de Benito Juárez les cobra a quienes están establecidos sobre la avenida Nichupté, una cuota adicional para el mantenimiento del camellón central de esa vialidad.

El monto del cobro varía proporcionalmente al tamaño del frente de la fachada del negocio, es decir, pagan más quienes tienen los frentes más amplios.

No obstante, el Ayuntamiento no tendría por qué realizar este cobro, toda vez que es parte de las obligaciones de la Dirección de Servicios Públicos. Sin embargo les cobran puntualmente esta cuota y su incumplimiento podría generar el cierre del negocio.

Los comerciantes se dijeron en el abandono administrativo, pues sólo les buscan para cobrarles cuotas, multas, impuestos, pero no para apoyarlos.

Al respecto, la candidata a la diputación por el Distrito 07, Iris Mora Vallejo, recalcó que el cobro de impuestos y las oportunidades deben ser las mismas para todos los empresarios, sin que obste el tamaño de su empresa; “no puedes discriminar a los empresarios porque están fuera de la Zona Hotelera o en las zonas más pudientes de Cancún, al final, todos son empresarios y sus impuestos permiten la implementación y mantenimiento de los servicios públicos”.

Por ello, dijo, resulta fundamental cuidar a quien se elige para llegar al Congreso del Estado y de eso se trata esta elección, explicó Iris Mora.

Respecto de las capacidades, la candidata al Distrito 07 por la alianza “Va por Quintana Roo”, Iris Mora, explicó: “la diferencia entre un diputado con experiencia y conocimiento, a contraparte de quien llega sin conocimientos, experiencia o un perfil académico que le permita legislar y analizar los presupuestos y los rubros a los que se van a aplicar, es clara”.

“Mientras que los primeros analizarán las necesidades, las carencias y en función, de ello avalan los paquetes económicos de los ayuntamientos y del propio Gobierno del Estado; un improvisado, sólo será útil para levantar la mano cuando se lo ordenen, aun cuando lo que vote sea ciertamente lesivo para la ciudadanía”, explicó.

Por ello es que Iris Mora, candidata del Distrito 07 por la coalición PAN-PRD-PCQ, quiere ser la diputada de ese Distrito, del que ha dicho, “es el olvidado, en el que nadie quiere trabajar ni hacer compromisos”.

Para abundar en las causas de la marginación, Iris Mora explicó que en el Distrito 07, mientras los pequeños, micro y medianos empresarios carecen de créditos y sí son víctimas del cobro excesivo de impuestos, permisos, cobros ilegales y demás, los trabajadores de los hoteles, viven en colonias carentes de pavimentación por lo que allí no entra el transporte público; “cuando bien les va, pasan por sus calles mototaxis que los sacan a la avenida Portillo”.

Abundó que en otros casos, los trabajadores viajan hasta cerca de las avenidas en sus bicicletas, para dejarlas encargadas con familiares o conocidos y después viajar hasta una hora y media hasta la Zona Hotelera.