Cancún, 29 de abril 2022.- Sumado a los señalamientos de amenazas en contra de periodistas y de quedarse con recursos de donaciones para niños enfermos, al candidato a diputado por el distrito 7 por el partido Movimiento Auténtico Social, José Rebolledo León, se le suma haber discriminado a su compañera de fórmula Saraí Pulido Cruz, a quien por cierto ni siquiera conoce.

La suplente del polémico candidato al congreso local, integrante de la comunicad LGTB+ de Cancún, comentó que durante un evento con el abanderado del MAS a la gubernatura del estado, Nivardo Mena Villanueva, con este sector de la ciudadanía, Rebolledo León ni siquiera se presentó con ella, pese a ir en fórmula.

Explicó que el candidato a diputado se acercó a hablar con personas de la comunidad, lo que aprovechó Pulido Cruz para presentarse con Rebolledo León para decirle que era su suplente, pero que él se “sacó de onda”.

Ahondó que las personas que acompañaban al candidato a diputado por el distrito 7 se comenzaron a burlar de ella y atacarla, y que esperaba que Rebolledo León la defendiera, pero que él también comenzó a decirle que era gente de Cecilia Loria y de José Monroy y no de Nivardo.

“Yo dejé que hablaran, me dijeron que no sabía de política y que si yo me quedaba con la diputación o la suplencia no me iban a apoyar”, afirmó Pulido Cruz, quien reconoció que si las personas de la comunidad hubieran visto la discriminación y la humillación que la hacían pasar, hubieran corrido a Rebolledo León y a sus seguidores del evento.

Además, que después de este penoso incidente, una persona de la comunidad llamó a Rebolledo León para que conviviera con ellos, pero que no le hizo caso y ni convivió con ellos, para luego retirarse sin despedirse de nadie.

A días de este suceso, el candidato a diputado por el distrito 7 del MAS no se ha comunicado con Pulido Cruz para disculparse con ella y pese a que son compañeros de fórmula, no hay acercamiento.