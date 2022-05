Cancún, 26 de mayo 2022.- Destacados liderazgos nacionales del PAN Y PRD, que forman parte de la coalición “Va por Quintana Roo” advirtieron que ven condiciones para que en la jornada electoral del 5 de junio se geste una “elección de estado”.

Por ello, en conferencia de prensa con Laura Fernández Piña, candidata a gobernadora, la senadora Josefina Vázquez Mota; Santiago Creel Miranda, vicepresidente de la Cámara de Diputados, ambos del PAN y Jesús Ortega, líder histórico del PRD, hicieron un llamado a los quintanarroenses para ejercer el voto útil en favor del proyecto que representan.

“El Presidente de la República está tomando la determinación de enviar fuerzas de la Guardia Nacional a las entidades donde se van a desarrollar las elecciones. Eso es inconstitucional porque las elecciones son un acto civil donde no intervienen los militares, más que a petición de la autoridad electoral”, apuntó Jesús Ortega.

Agregó que en algunas entidades “los militares llegan a intimidar a los votantes, a instalar el miedo y a impedir que la gente salga a ejercer su derecho al voto. Vamos a poner toda nuestra fuerza para evitar que en Quintana Roo se perpetre una elección de estado”, subrayó.

En este sentido, pidió a los quintanarroenses salir a votar “para no permitir que el horror se convierta en lo cotidiano en Quintana Roo”.

“No hay que permitir que la violencia y el crimen se normalice. Eso pasa en entidades donde gobierna Morena, no lo permitamos porque está en juego el bienestar y la vida de las personas. La manera es evitar que Lezama llegue a gobernar el estado”, agregó.

Por su parte, la senadora Josefina Vázquez y el diputado Creel Miranda destacaron que Laura Fernández tiene proyecto, valor, resiliencia, pasión, talento y experiencia para gobernar los próximos cinco años y pidieron a los electores quintanarroenses salir a votar el 5 de junio “porque están eligiendo entre el paraíso y el infierno”.

Coincidieron en advertir que se debe tener mucho cuidado porque en esta elección, como el año pasado, el crimen organizado también irá a votar sembrando confusión y miedo en el proceso electoral.

Josefina Vázquez Mota pidió a todos los quintanarroenses, incluyendo a los candidatos de otras fuerzas políticas que compiten en el proceso electoral actual, que se unan a Laura Fernández para depositar en las urnas un voto útil por la legalidad, la certeza, la seguridad y por recuperar la paz que se ha perdido con gobiernos que abonan a la violencia.

“Ante el escepticismo se impuso la calidad y capacidad, la inteligencia y el carácter de la candidata Laura Fernández”, dijo Vázquez Mota y el mismo concepto compartió el diputado federal Santiago Creel Miranda, quien alertó a los quintanarroenses del desastre económico, social, de seguridad que se avecina si no se elige bien el 5 de junio.

“Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. No dejen entrar a Morena porque son malos para administrar y en todo: la economía se les achicó y eso no lo habíamos visto desde 2018, en seguridad tenemos saldos de guerra y no estamos en guerra”, refirió el también vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Agregó que Laura Fernández vive de realidades políticas y cosas concretas y que con su experiencia el futuro de los quintanarroenses es de progreso, cuestión muy distinta con las otras alternativas que participan en este proceso electoral.

Por su parte Laura Fernández resaltó que encabeza el único proyecto con propuestas reales y concretas y basado en las necesidades que la gente ha manifestado, “lo que en la campaña de enfrente no tienen, porque realizan una campaña ajena a los quintanarroenses”, dijo.

“Estamos seguros que vamos a ganar porque tenemos una campaña valiente que hemos fortalecido ante una campaña de estado. Por ello pedimos que los ciudadanos reflexionen su voto y no dejar que gobiernos como el de Morena, junto con el Partido Verde, lleguen al estado a lastimar lo que con mucho esfuerzo hemos construido los quintanarroenses. Hoy es momento de definir si queremos estar mejor, o queremos estar peor”, subrayó Laura Fernández.

En la conferencia de prensa también estuvieron la senadora quintanarroense Mayuli Martínez Simón y los diputados federales Patricia Terrazas Baca y Riult Rivera Gutiérrez.