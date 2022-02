Cancún, 8 de febrero 2022.- Luego de pasar una alegre semana a lado de su madre, en Cancún, la joven Consuelo Beatriz perdió la vida en la tragedia de El Tintal, luego de que el autobús donde viajaba sufriera una volcadura tras impactarse contra un volquete que salió sin precaución durante la mañana del pasado domingo.

La joven, de 35 años de edad, estaba a bordo del autobús Mercedes Benz con número económico 0489, cuando se tomó la que se convertiría su última selfie, donde se muestra cómoda en el asiento con una almohada de cuello, mientras escuchaba música con sus audífonos.

Dicha fotografía la envió para avisar que ya se dirigía a Mérida y posteriormente a Campeche, lugar donde la esperaba su familia.

Sin embargo, poco antes de llegar al poblado de El Tintal, tramo Kantunilkin-Cancún, municipio de Lázaro Cárdenas, cerca de las obras del Tren Maya, el operador de una góndola salió sin precaución de un banco de material y al incorporarse a la autopista ocasionó que el chofer del autobús, con 40 pasajeros a bordo, no pudiera evitar el impacto, golpeando la parte trasera del volquete.

Tras el impacto y debido a la velocidad el camión perdió el control, saliendo de la cinta asfáltica provocando que la unidad diera varias vueltas hasta terminar sobre su costado izquierdo entre la maleza. Lamentablemente ocho personas perdieron la vida, entre ellas Consuelo Beatriz.

Al enterarse del fuerte accidente, los familiares de la joven usaron las redes sociales para solicitar la ayuda de amigos y conocidos para saber información de la ubicación de hospitales donde trasladaron a los lesionados, ante del desconocimiento que Consuelo fue una de las víctimas del accidente.

“Amigos si saben o tienen información de los hospitales a los que mandaron a los pasajeros del accidente xfis (sic.) Ayúdenme, ahí iba mi prima y no la encontramos, su nombre es Consuelo Beatriz C. B., ayúdenme a compartir, pongo su foto en el primer comentario”, señaló la familiar de la joven de 35 años de edad.

Lamentablemente, 6 horas y 23 minutos después, dicho familiar confirmó que su prima perdió la vida en el incidente del autobús, publicando en redes sociales lo siguiente:

En redes sociales se ha vuelto viral la historia de Consuelo Bratriz, pues luego de haber pasado una feliz semana junto a su madre en Cancún, perdió la vida en la volcadura del autobús el pasado 6 de febrero, antes de llegar al poblado de El Tintal, tramo Kantunilkin-Cancún.

Familiares y amigos se despidieron de Consuelo Beatriz mediante las redes sociales, luego de enterarse de que la joven era una de las personas que fallecieron en el accidente del autobús.

“Apenas asimilando la noticia que ya no estás con nosotros, la prima con la crecí, jugué, mi compañera de travesuras en el pueblo, al crecer nos alejamos un poco pero cada vez que te volvía a ver seguías tan fuerte, tan alegre, aunque en la vida sufriste mucho también fuiste muy feliz. Te extrañaré prima pero algún día nos volveremos a ver. Que diosito te tenga a su lado”, escribió en Facebook.

“Nuestro más sincero pésame a la familia C. B., y a toda la familia B. P., por el sensible fallecimiento de Consuelo, que el día de hoy desafortunadamente perdiera la vida en el accidente ocurrido hoy por la mañana en la carretera Cancún – Mérida, la familia C. C., les desea una pronta resignación a tan dolorosa pérdida, descanse en paz y que Dios la tenga en su santa gloria”, compartió una de las amigas de Beatriz.