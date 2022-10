Cancún, 23 de octubre 2022.- El diputado local Julián Ricalde Magaña dijo que ahora que perdió su registro el partido Fuerza Por México, que lo postuló, se mantendrá como legislador independiente, y agradeció la invitación del Verde (PVEM) para sumarse a sus filas, pero que decide ir solo, “eso sí”, con la 4T.

“Agradezco la invitación del Verde, pero me voy a mantener así”, enfatizó, tras explicar que uno de los motivos de esta postura es que eso le permitirá estar presente en las reuniones de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso.

“Hay una cosa que no sé si ustedes lo sepan, a la Junta de Gobierno y Coordinación Política sólo entran los coordinadores, de modo que si me adhiriera a un partido no entraría”, expresó Ricalde Magaña, en conferencia de prensa previa a la presentación del Plan Anual de Trabajo 2022-2023 de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales que preside.

En la charla con los medios de comunicación, destacó la importancia de la Jugocopo, pues ahí se da la discusión, se establece la agenda, y aunque entra sin derecho a voto, tiene vos y puede participar con aportar, discutir, opinar por lo que se mantendrá así, como independiente. Sin embargo, firme alineado a los intereses de la cuarta transformación. (Infoqroo)