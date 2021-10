Cancún,14 de octubre.- El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva destacó que el ex presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña y Gerardo Mora Vallejo han levantado la mano para ser candidatos a la gubernatura, así como otros externos, pero que “estamos dispuestos a evaluar, valorar y considerar a todos los hombres y mujeres que quieren contribuir a conformar un gobierno de coalición que actúe bajo el mandato de un programa acordado y que debe ser el marco del comportamiento del futuro gobierno de Quintana Roo.

Asimismo, dijo que el próximo gobierno no debe ser al antojo de quien llegara a ganar la gubernatura sino acordado por las dirigencias de las fuerzas participantes, y al mismo tiempo también que se encuentre obligado a cumplir compromisos adquiridos con la sociedad.

“Ya no más gobiernos de composición en los que se deja al gusto del gobernante que llega al cargo como resultado de una coalición a que vea a quien pone, a quien integra, a quien no, y cuando se le dé la gana sin discutirlo con el partido lo sacan del equipo gobernante, no queremos que esto suceda, por eso la figura del gobierno de coalición tendría que obligar a todo esto, no queremos que se repitan historias que se han tenido en varias partes del país.

En conferencia de prensa, Zambrano Grijalva resaltó que las alianzas se van a construir de abajo hacia arriba, de ahí que cinco de nueve líderes nacionales del PRD se encuentran en Cancún reuniéndose con autoridades electas con miras a las elecciones de 2022.

Por su parte, secretaria general del PRD, Adriana Díaz manifestó que la ciudadanía debe saber que el PRD está construyendo un proceso de transformación y que “nuestra visita obedece a reorganizar al PRD de Quintana Roo”.

Indicó que las puertas están abiertas a los ciudadanos y que en este proceso “estaremos llevando a los perfiles que sean más reconocidos socialmente, competitivos y sobre todo que tengan la vocación de servicio para servir a los ciudadanos y a las causas de cada uno de ellos.

“Hoy están convocados los diputados, regidores y todas las autoridades electas del PRD para iniciar un proceso de reorganización, requerimos tener un posicionamiento en la vida coyuntura del país y del estado, y sobre todo empezar a generar el trabajo territorial que enarbole las causas de la gente”.Adriana Díaz adelantó que con base en una estrategia nacional, los diputados de su partido solicitarán la amnistía para las mujeres que por alguna razón decidieron abortar y que hoy están condenadas por homicidio doloso.

Por su parte, el líder del Sol Azteca en la entidad, Leobardo Rojas López dijo que aunque no ha iniciado el proceso electoral, ya comenzaron a documentar actos anticipados de campaña de diversos actores políticos como el de un comentarista que está utilizando su radio para promocionarse en todo el estado, así como los informes de los senadores de Morena.

A la rueda de prensa asistieron el secretario de Organización, Camerino Márquez, Claudia Castelo, secretaria de Asuntos Electorales y Políticas de Alianzas, Ricardo Barrientos Ríos, secretario de Derechos Humanos, todos ellos integrantes de la Dirección Nacional Ejecutiva, Julián Ricalde Magaña. El secretario general del PRD, Rafael Esquivel Lemus, el director de CAPA, Gerardo Mora Vallejo, el regidor Jesús Pool Moo, los diputados Pedro Pérez, Iris Mora, Ana Pamplona, y la consejera nacional, Haydé Saldaña.